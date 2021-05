Nueva York recuerda a los caídos con un acto sin la sombra de la covid-19

Nueva York, 31 may (EFE).- Veteranos, miembros de las fuerzas armadas y autoridades se dieron cita este lunes en Nueva York para rendir tributo a los caídos estadounidenses, en una relativa vuelta a la normalidad en las celebraciones del Memorial Day, que hace un año tuvieron que ser virtuales por la pandemia de la covid-19.

El acto principal en la Gran Manzana tuvo lugar en el museo de historia militar y marítima “Intrepid Sea, Air & Space Museum”, a orillas del río Hudson, donde se hizo una ofrenda floral y se desplegó una bandera estadounidense de 100 pies de largo (30 metros).

“Memorial Day es un día para recordar a quienes perdimos, a los que conocíamos y a los que no. Es también un día para evaluar, recordar quiénes somos, por qué estamos llamados a ideales más altos como estadounidenses”, señaló en su discurso el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

El político demócrata reconoció que la pandemia ha sido un duro golpe para EE.UU. y hace aún más necesario ese ejercicio y una apuesta por la unidad.

“La pandemia lanzó contra nosotros más de lo que nunca podíamos haber imaginado, pero perseveramos, todos, como neoyorquinos, como estadounidenses. Encontramos algo dentro de nosotros mismos. (...) Mientras volvemos a unir a nuestra nación, encontremos esa unidad que sentimos en esos momentos, combatiendo la covid hombro con hombro y vayamos hacia delante, creando algo mejor”, insistió.

Hoy, con la ciudad en pleno proceso de reapertura y que ha retirado la mayoría de restricciones, la ceremonia del Memorial Day volvió a reunir ya en persona a numerosos militares y veteranos en el Intrepid, un portaaviones anclado desde hace décadas en la Gran Manzana y convertido en museo.

El acto no fue el único, pues alrededor de Nueva York se celebraron otros más pequeños para rendir tributo a los caídos, incluido uno en Queens en el que intervino la popular congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.