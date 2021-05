Nets y Hawks se acercan a semifinales; Suns y Clippers recuperan ventaja camp

El delantero de los Atlanta Hawks Danilo Gallinari (i) de Italia en acción contra el pívot de los New York Knicks Nerlens Noel (d) durante la segunda mitad del cuarto juego de la primera ronda de la Conferencia Este de la NBA. EFE / EPA / ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 30 may (EFE).- La superioridad de los Brooklyn Nets y los Atlanta Hawks quedó demostrada en el cuarto partido de las eliminatorias de la primera ronda de playoffs que ambos equipos disputaron este domingo ante los Boston Celtics y New York Knicks con sendas victorias que los dejó a uno más de conseguir el pase a las semifinales de la Conferencia Este al dominarlas 3-1 al mejor de siete.

Mientras que en la Conferencia Oeste, como se esperaba, la igualdad es mucho mayor y con mayor suspense después que los Phoenix Suns, segundos clasificados en la temporada regular, y Los Angeles Clippers, cuartos, lograron valiosas victorias que les permitieron recuperar la ventaja de campo al empatar 2-2 sus respectivas eliminatorias de primera ronda que disputan frente a Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks.

El base Trae Young volvió a ser el líder del ataque balanceado de los Hawks que se impusieron con facilidad por 113-96 a los Knicks en lo que fue su tercer victoria, a una de las semifinales en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

La victoria fue la tercera conseguida por los Hawks que se colocan a un triunfo más de alcanzar las semifinales y buscarán cerrar su primera victoria en la serie de playoffs desde 2016 cuando viajen al Madison Square Garden, donde se disputará el quinto partido el miércoles por la noche.

Young anotó 27 puntos, incluidos cuatro triples de 14 intentos, y repartió nueve asistencias, mientras que el ala-pívot John Collins aportó otros 22, mientras que otro hombre alto, el número cuatro italiano Danilo Gallinari se convertía el factor sorpresa ganador tras acabar con 21 tantos y ser el sexto jugador de Atlanta.

A pesar de los problemas de control, el ala-pívot Julius Randle acabó como el líder del ataque de los Knicks al conseguir 23 puntos, pero anotó sólo 7 de 19 tiros de campo y siempre tuvo encima a más de dos jugadores de los Hawks cuanto recibía el balón.

El poder ofensivo de los "Big Three" se hizo presente en el TD Garden de Boston, donde los Nets se impusieron por 126-141 ante los Celtics y se pusieron en control de la eliminatoria.

A pesar que los seguidores de los Celtics, que llenaron por primera vez las gradas en más de un año, se dedicaron a dedicarle todo tipo de burlas y abuchearan al base Kyrie Irving, exjugador del equipo de Boston, cada vez que tocaba el balón, la respuesta en el campo de los Nets fue demoledora.

El propio Irving, al que también le lanzaron una botella al campo cuando se retiraba, acabó con un doble-doble monumental de 39 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones, que fue decisivo.

La transmisión de televisión mostró a Irving y al escolta de los Nets, Tyler Johnson, mirando hacia las gradas y señalando a algún aficionado; el vídeo en las redes sociales parecía mostrar a la policía sacando a un hombre con una camiseta de Kevin Garnett esposado.

También fueron decisivos los 42 puntos del alero Kevin Durant, que estuvo perfecto 3-3 de triples, y 11-11 desde la línea de personal, además de repartir cinco asistencias y poner dos tapones.

Mientras que el escolta James Harden se encargó de dirigir el juego con un doble-doble de 23 puntos y 18 asistencias sin que los Celtics tuviesen respuestas ante la inspiración de los "Big Three".

El quinto partido se jugará en el Barclays Center de Nueva York el martes por la noche, cuando los Nets intentarán avanzar a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde 2014.

El ala-pívot Jayson Tatum anotó 40 puntos como líder de los Celtics, luego de su esfuerzo de 50 puntos en la victoria del tercer partido.

Mientras que en el Staples Center de Los Angeles, los Lakers no solo perdieron el cuarto partido por 92-100 ante los Suns sino que también al pívot Anthony Davis por lesión a partir de la segunda mitad, siendo duda para el quinto partido que se jugará el martes en Phoenix.

El base Chris Paul que fue duda antes del partido por lesión en el hombro salió con los Suns y ayudó al aportar 18 puntos y nueve asistencias, mientras que el escolta hispano Devin Booker y el alero Jae Crowder agregaron 17 tantos cada uno.

El pívot bahameño Deandre Ayton terminó con un doble-doble de 14 tantos y 17 rebotes que lo dejaron líder en el juego interior de los los Suns, que aprovecharon a la perfección la baja de Davis en la segunda mitad tras lesionarse en la ingle.

El alero LeBron James aportó un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes con los Lakers, que llegaron a tener una amplia desventaja en el tercer periodo mientras Davis era evaluado en el vestuario.

Los aleros Kawhi Leonard y Paul George se combinaron para llevar a los Clippers a una nueva victoria por 81-106 ante los Mavericks y tomar de nuevo control de la serie en la que estuvieron abajo 0-2.

Leonard aportó un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes, George anotó 20 tantos y los Clippers maltrataron a los Mavericks en su propio campo.

El base Reggie Jackson agregó 15 puntos, y los Clippers se dirigen al Staples Center para el miércoles jugar el quinto partido.

El base esloveno Luka Doncic, afectado una distensión cervical, no pudo rendir al máximo con los Mavericks y sus 19 puntos estuvieron muy lejos del promedio de 38 de los partidos anteriores y dejó al equipo de Dallas sin opción al triunfo.