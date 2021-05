Medvedev suma su primer triunfo en Roland Garros

Daniil Medvedev. EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 31 may (EFE).- A la quinta fue la vencida para el ruso Daniil Medvedev, que sumó su primer triunfo en Roland Garros tras cuatro ediciones cayendo en primera ronda, tras derrotar al kazako Alexander Bulbik por 6-3, 6-3 y 7-5 en algo menos de 2 horas.

El número 2 del mundo puso así fin a la maldición que tenía con el Grand Slam de tierra batida, una superficie que no es la que mejor se adapta a sus condiciones y donde peores resultados ha cosechado.

"Todavía no había ganado en Roland Garros, pero me he preparado bien este partido para controlarlo todo y creo que lo he gestionado. He hecho un gran partido", aseguró el tenista tras la victoria.

Pese a su ránking de número 2 del mundo, pocos colocan al ruso entre los candidatos al título final, puesto que sobre arcilla su tenis pierde quilates, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones.

"Siempre trato de mejorar, en todas las superficies. Esta temporada mi juego no ha funcionado en tierra batida, he sido muy malo, nada iba bien. Pero este año he podido jugar más largo, puedo jugar casi como en pista dura, creo que me desplazo bien en esta superficie y que puedo hacer algo importante en este torneo", agregó.

Su siguiente rival saldrá del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el australiano Christopher O'Connell, invitado por los organizadores.