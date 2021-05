María Camila Osorio cae en dos sets en su debut en Roland Garros ante Brengle

La joven tenista colombiana María Camila Osorio (98ª del mundo) perdió en su estreno en Roland Garros ante la estadounidense Madison Brengle (84º) por 7-5 y 6-4, este lunes en primera ronda sobre la tierra batida parisina.

Osorio, procedente de las previas, pagó la novatada en su primera experiencia en un torneo de Grand Slam y le costó entrar en juego en los dos sets. En ambos se vio 3-0 en el marcador aunque finalmente logró maquillar el resultado al término de 1 hora y 20 minutos de partido.

"No me voy con buenas sensaciones, siento que puedo dar más, estaba un poco ansiosa, era mi primera vez jugando un Grand Slam, estaba pensando más en eso que en competir, se me escapó, de todo se aprende, tengo una carrera muy larga si Dios lo permite", declaró Osorio en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Me voy con un recuerdo muy bonito de jugar mi primer Grand Slam, tengo que prepararme más duro, ser más fuerte de cabeza, enfocar en lo que me tengo que enfocar, se pierden más veces de las que se ganan", añadió la colombiana de 19 años.

La derrota de Osorio se une a la de su compatriota Daniel Galán el domingo ante el argentino Guido Pella, por lo que Colombia se queda a las primeras de cambio sin representantes en los cuadros masculino y femenino.

Aún deben entrar en liza en dobles Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Su primera pareja rival está compuesta por los hermanos británicos Ken Supski y Neal Skupski.

iga/dr