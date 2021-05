Marc Gasol y la lesión de Anthony Davis: "Tenemos confianza en el banquillo"

El pívot de Los Angeles Lakers Marc Gasol en una acción durante un partido de los playoffs de la NBA el pasado 27 de mayo de 2021. EFE / EPA / ETIENNE LAURENT /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 30 may (EFE).- Marc Gasol, que jugó este domingo su mejor encuentro en los playoff en la derrota de Los Ángeles Lakers frente a los Phoenix Suns (92-100), aseguró que el equipo angelino tiene recursos de sobra para solventar una eventual ausencia de Anthony Davis por lesión en los próximos partidos.

"Tenemos mucha confianza en los jugadores que tenemos en el banquillo. Tenemos jugadores muy buenos, de mucha calidad y de experiencia", defendió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Los Suns asaltaron Los Ángeles (EE.UU.) e igualaron con solvencia por 2-2 su serie ante los Lakers, que mostraron una muy pobre actuación en ataque y que además perdieron por lesión a Davis.

El pívot ya arrastraba molestias en la rodilla y fue duda hasta última hora, pero después de disputar los dos primeros cuartos no regresó en la segunda mitad por problemas en la ingle.

Por ahora no se sabe si estará disponible para el quinto partido de la eliminatoria, que se jugará el martes en Phoenix (EE.UU.).

Ante la ausencia de Davis, Gasol dio un paso al frente y se convirtió en la principal referencia del juego interior de los de púrpura y oro.

El español, que demostró inteligencia y saber hacer tanto en ataque como en defensa, logró 12 puntos (4 de 6 en tiros, 3 de 5 en triples), 8 rebotes (4 ofensivos), 3 asistencias, 3 tapones y un robo frente a una pérdida en 23 minutos.

Tras la derrota, Gasol comentó que lo que "preocupa" ahora mismo a los Lakers es "la mentalidad de grupo" para imponer su voluntad a unos Suns que están ofreciendo una gran resistencia a los actuales campeones de la NBA.

"Cómo controlamos el partido a nivel físico, a nivel de jugar, los tempos... Y tener paciencia", ejemplificó.

Gasol opinó que a veces el equipo puede "sobrerreaccionar" cuando su rival controla el partido,, pero señaló que en esos momentos los Lakers no pueden "dejar de luchar".

Finalmente, el pívot instó a su equipo a seguir con el mismo plan, a mejorar la circulación de balón y la comunicación entre los jugadores, y a sobreponerse a una posible ausencia de Davis si se concreta que su lesión le alejará de las canchas para el próximo duelo ante los Suns.

"Tenemos mucha confianza en que tenemos suficiente (en la plantilla) para ganar sin Anthony Davis. Eso ni siquiera es una pregunta para nadie del vestuario", indicó. EFE

dvp/mmg