Macron: La salida de la crisis no debe descolgar a la UE de EEUU y China

EFE/EPA/YVES HERMAN/Archivo

París, 31 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó este lunes junto con la canciller alemana, Angela Merkel, que la salida de la crisis de la Unión Europea no debe dejar "descolgado" al bloque comunitario de Estados Unidos y China.

"Los próximos meses nos dirán si necesitamos una mayor ambición en nuestras grandes políticas. Nosotros seguiremos siendo igual de pragmáticos con una voluntad geopolítica. Estamos convencidos de que la salida de la crisis no debe conducir a cualquier tipo de retraso de la UE frente a Estados Unidos y China", dijo Macron.

Al término del 22º Consejo de Ministros Bilateral entre ambos países y del cuarto entre Merkel y Macron, el jefe de Estado galo apuntó que lo importante en estos momentos es garantizar la correcta aplicación del plan de relanzamiento decidido por la UE el año pasado.