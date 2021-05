Los argentinos de Nacional tienen la llave del gol

En la imagen, Alejandro Cappuccio, director técnico del Nacional uruguayo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Montevideo, 30 may (EFE).- Una notable combinación 100 por ciento argentina le permitió al Nacional llevarse este domingo una victoria por 1-0 frente al Sud América por la tercera jornada del Torneo Clausura uruguayo y sumarse al pelotón de los líderes.

Corrían 61 minutos de juego cuando Andrés D'Alessandro le cedió el balón a Leandro Fernández, quien inmediatamente se lo entregó a Gonzalo Bergessio para que este la empujara al fondo de la portería sin resistencia alguna.

En una esquina del campo, los tres celebraron el tanto que le bastó al tricolor para sumar un triunfo en un juego que no se le presentó fácil.

Es que el Sud América batalló hasta el final empujado por el buen fútbol de los argentinos Tomás Andrade y Pablo Mouche, las dos principales figuras del combinado dirigido por Claudio 'Pampa' Biaggio.

Sobre el final, a ellos se sumó Washington Sebastián Abreu, quien a los 44 años busca seguir marcando goles en el conjunto número 31 de su carrera, pero esta el 'Loco' no tuvo ninguna oportunidad clara para poder demostrar su vigencia.

Con su victoria, el Nacional alcanzó los seis puntos, los mismos que tienen el Liverpool, el Plaza Colonia y su rival de turno.

Unas horas antes, el Peñarol también consiguió una victoria en un encuentro frente al Boston River que por momentos se le complicó más de lo previsto.

Antes de los 25 minutos, una anotación de Agustín Álvarez Martínez y otra Facundo Torres pusieron un 2-0 en favor del local, que parecía sentenciar temprano el juego.

Sin embargo, Agustín Nadruz y Rubén Bentancur hicieron que el Boston River empatara el juego y se ilusionara con un triunfo que finalmente no llegó.

Pablo Ceppelini, otra vez Álvarez Martínez y Jesús Trindade decretaron con un tanto cada uno el 5-2 final y el primer festejo del Peñarol en el torneo.

En otros juegos de la jornada, el Deportivo Maldonado igualó 0-0 con el River Plate, mismo resultado que se dio en el partido Cerrito-Progreso.

Además, el Liverpool goleó por 3-0 al Cerro Largo con tantos de Emiliano García, Federico Martínez y Alan Medina, mientras que el Plaza Colonia le ganó 1-3 al Villa Española con dos goles de Diogo de Oliveira Barbosa y uno de Álvaro Fernández.