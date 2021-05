Lavrov dice que Rusia está dispuesta a hablar de derechos humanos con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. EFE/EPA/PAVEL GOLOVKIN / POOL

Moscú, 31 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró este lunes que Rusia está abierta para hablar de derechos humanos "y otros temas" con EEUU durante la cumbre entre los líderes de ambos países en Ginebra del próximo día 16.

"Nosotros estamos dispuestos a hablar y no tenemos temas tabú. Vamos a hablar de todo lo que consideremos necesario y estamos dispuestos a responder a las preguntas que plantee la parte estadounidense", dijo Lavrov en conferencia de prensa conjunta con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

El presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó la víspera que su país no permitiría abusos a derechos humanos y que iba a tratar ese tema con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la primera cumbre entre ambos en Suiza.

"Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar claro que no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abusen de esos derechos", dijo el mandatario estadounidense.

A este respecto, el ministro ruso indicó que Moscú está dispuesto a "hablar de todo, incluidos los problemas (con los derechos humanos) que existen en Estados Unidos".

"Seguimos atentamente la persecución de las personas acusadas en unos disturbios el 6 de enero pasado (en Washington). Ocurren muchas cosas interesantes allí desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos de la oposición y la defensa de los intereses de la oposición", aseveró Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa sugirió que si se habla de derechos humanos también hay que tener en cuenta el derecho a la vida, lo más valioso para el ser humano, y aseguró que Rusia no iba a permitir que lo pisoteen más como ya lo hizo la OTAN en Irak, Libia y la antigua Yugoslavia.

La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró improbable que en un primer encuentro ambos mandatarios logren un consenso en asuntos donde las diferencias son "profundas", por lo que llamó a no hacerse unas "expectativas exageradas".