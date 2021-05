Latinoamérica.- Cádiz.- El Festival de Cine Africano de Tarifa llega a Latinoamérica poniendo el foco en el cine de la diáspora

31-05-2021 Fotograma de la película 'Miriam miente'. CULTURA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA FCAT



TARIFA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)



La ciudad de Tarifa (Cádiz) acoge hasta el 6 de junio de 2021 la 18º edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT), festival transfronterizo del sur de Europa sobre los cines de África y sus diásporas. Este encuentro cultural y cinematográfico se celebra anualmente entre dos continentes, Europa y África, dos países, España y Marruecos y dos ciudades, Tarifa y Tánger. Además, la sección del festival 'La tercera raíz' ha cruzado hasta Latinoamérica para poner el foco en la afrodescendencia latinoamericana.



Según ha informado el FCAT en una nota, esta sección permite enlazar, desde una perspectiva cinematográfica, la visibilidad e invisibilidad del negro en un continente donde la población afrodescendiente alcanza los 200 millones de personas de un total de 625 millones de latinoamericanos.



Así, la diáspora africana se hará presente en películas que llegan desde la República Dominicana, Brasil, Argentina y Colombia. Desde la República Dominicana llegará 'Miriam miente', de Natalia Cabral y Oriol Estrada.



'Miriam Miente' pretende confrontar a la audiencia con el conflicto universal que puede surgir cuando el deseo individual de amor y fraternidad se contrapone al deseo social de formar parte de una comunidad en la cual podamos sentirnos aceptados y amados.



Ambientada en una celebración aristocrática kitsch, 'Miriam miente' es un pequeño relato caribeño sobre razas y clases sociales condenada por las calamidades históricas no resueltas de su sociedad. Además, esta película tiene la peculiaridad de tener subtítulos especiales para sordos, con descripción de sonidos, del tono de voz, con distintos colores según el personaje y otras peculiaridades.



Por otra parte, la colombiana 'Pacífico oscuro', que se estrenará en España en el marco del FCAT, viene firmada por Camila Beltrán y retrata a las mujeres de su país quienes pactaron con las fuerzas ocultas para aprender a cantar.



Por ello, Beltrán ha expresado que "hace mucho tiempo, en el Pacífico Colombiano, las mujeres hacían un pacto con fuerzas misteriosas para aprender a cantar", y ha añadido que "poco a poco, todo esto que enseñaron los ancestros se fue quedando en el olvido y desde entonces se siente que algo hace falta".



En este sentido, el FCAT, que ha comenzado el día 28, ha explicado que antes de comenzar con su proyecto de largometraje en Colombia, la directora decidió que primero quería hacer un corto en el país y escogió a Cali como escenario, por ser una ciudad que siempre le había interesado mucho.



Por su parte, 'Breve espejismo de sol', de Eryk Rocha, es una coproducción brasileño-argentina firmada por el hijo de Glauber Rocha -pilar fundamental del cinema novo de los años 60-. Paulo es un taxista que recorre noche a noche las calles de Río de Janeiro a bordo de un vehículo alquilado.



A lo largo de esas extenuantes jornadas laborales se cruza con varios síntomas de una violencia social creciente, desde mensajes de radio anunciando asesinatos a colegas hasta la presencia de algunos pasajeros agresivos.



A una pareja de argentinos de vacaciones, interpretada por Inés Estévez y Luis Ziembrowski (excusa que confirma el carácter de coproducción de Breve espejismo de sol), le sigue un empresario aparentemente dedicado al negocio o una enfermera encarnada por Barbara Colen -vista recientemente en Bacurau-.



Además, desde Brasil llega también 'Plaza Paris', dirigida por Lúcia Murat. Se trata de un thriller que muestra el creciente conflicto entre Camila, una psicoanalista portuguesa, que llega a Brasil para desarrollar sus investigaciones sobre la violencia, y su paciente Glória, residente de una favela, en un centro terapeútico de una universidad de Río de Janeiro.



Glória es ascensorista en la universidad y tiene un pasado de una gran violencia: violada por su padre, no tiene ahora a nadie más que a su hermano Jonas, un camello en la cárcel, para darle la protección que ella busca. La película muestra una relación de contratransferencia, donde el miedo del otro acabará dominando la trama.



El contexto es la ciudad de Río, que se muestra intensa y violenta, del mismo modo en que están rompiendo las calles para las reformas de lo que fueron los Juegos Olímpicos en Brasil. Lúcia Murat, la directora de la película, tiene una gran trayectoria como cineasta y guionista.



Así, fue militante contra la dictadura, detenida la primera vez en 1968 en el congreso clandestino de la UNE (União Nacional dos Estudantes) y liberada algunas semanas después. En marzo de 1971 fue presa nuevamente y torturada. Estuvo tres años y medio en prisión. En la década de 1980, Lúcia se dedicó al cine y dirigió varias películas, algunas de ellas abordando la temática de la dictadura militar, como 'Qué bueno verte viva' (1989), 'Casi dos hermanos' (2004) y 'La memoria que me cuentan' (2013), esta última inspirada en la vida de la también militante y amiga Vera Silva Magalhães.



Por otro lado, el FCAT ha recordado que la película encargada de inaugurar la 18 edición ha sido 'África mía', documental que descubre al grupo 'Las maravillas de Mali', considerado el 'Buena Vista Social Club' maliense.



'Las maravillas de Mali' fue la primera orquesta afrocubana del continente americano. Al calor del documental 'África mía', la fabulosa historia de 'Las Maravillas de Mali', de Richard Minier y Édouard Salier, el FCAT ha decidido inaugurar con la música y las andanzas de esta orquesta la edición en la que cumple su mayoría de edad.



El documental narra una epopeya cultural y humana que repasa la fabulosa historia de este grupo maliense y que se ha estrenado en España, en la pantalla del festival tarifeño, el viernes 28 de mayo.



Para esta edición, el FCAT ha decidido que una fotografía del artista senegalés Omar Victor Diop, referente internacional de su país por su forma de captar la diversidad de las sociedades y estilos de vida africanos modernos, sea protagonista del cartel que anuncia la mayor cita transfronteriza de cine africano en el mundo de habla hispana. El FCAT cuenta a su vez con el mayor fondo fílmico subtitulado al español especializado en los cines de África.