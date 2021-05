Las 5 fotos imperdibles de JAWY | MÉNDEZ 🦂 que están revolucionando Instagram

JAWY | MÉNDEZ 🦂 (@jawymendez_oficial) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 100.552 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





@fashionnovamen me tiene al 100 con mi flow, que tal este look? Los leo.. fashionnovapartner





LA MAGIA SIEMPRE ESTÁ! EN EL ESTUDIO O UN HOTEL Siempre rompemos🧨





QUE ENERGÍA MÁS HP ⚡️Les pertenezco y es lo mejor que me ha pasado! 🙏🏽 PON TU BANDERA PARA QUE PUEDA SABER HACIA DÓNDE DEBO IR ⚡️





Tengo canciones que saco de una pal mic y Jamás pa la Calle. Porque? Porque esta carrera se trata de Vibras y de fluir con la gente que es y aunque este tema es hermoso simplemente no vibra en el momento que me encuentro. Damas y Caballeros.. he preparado MUCHO pero MUUUUCHO lo que en poco verán, de Cora.. se que tmbn lo Amarán 🦂🌪⚡️





Que Chimba Medallo pero yo te doy picante 🌶 Mexa! En un depa en el Poblado a lo callao No quiero prensa!

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».