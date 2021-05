La Unión Europea expresa su apoyo a fiscal anticorrupción en Guatemala

imagen de archivo de Juan Francisco Sandoval, el fiscal que lidera la lucha anticorrupción en Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 31 may (EFE).- La Unión Europea en Guatemala y varios de sus representantes sostuvieron este lunes un encuentro con Juan Francisco Sandoval, el fiscal que lidera la lucha anticorrupción en el país centroamericano, y le manifestaron su apoyo a la labor que realiza.

La reunión entre los diplomáticos y Sandoval contó con la participación de los jefes de misión de las embajadas en Guatemala de Alemania, Francia, Italia, Suecia y España, según confirmó la Unión Europea mediante sus canales de comunicación.

El objetivo del encuentro fue "mostrar" el "apoyo" a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público que lidera Sandoval, de acuerdo con una publicación en redes sociales de la Embajada de España en Guatemala.

El representante de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, calificó la reunión como "importante" en el marco de la lucha contra la corrupción que vive Guatemala, uno de los países con los peores índices de dicho flagelo en el continente americano.

FISCALÍA TRASCENDENTAL

La fiscalía que dirige Sandoval ha desmantelado docenas de casos de corrupción en Guatemala desde 2015 vinculados a ministros, funcionarios, diputados, jueces, empresarios de élite, vicepresidentes y presidentes, incluido el caso del exgobernante Otto Pérez Molina (2012-2015), en prisión tras ser acusado de recibir sobornos en varios procesos judiciales.

Sin embargo, según expertos, existe una persecución contra quienes han buscado la lucha anticorrupción en Guatemala, especialmente con la captura la semana pasada de dos exinvestigadores del Ministerio Público que colaboraron para la captura de Pérez Molina, a quienes se les acusa de supuesta falsedad ideológica.

Además, la semana pasada también fue interpuesto un recurso legal por parte de un abogado particular ante el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, para derogar el funcionamiento de la fiscalía que dirige Sandoval, lo que pondría fin a la lucha anticorrupción en el país centroamericano.

El pasado 27 de mayo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, indicó en una entrevista a un medio local que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad es "la herramienta más eficaz para luchar contra la corrupción" en el país que preside Alejandro Giammattei.

El vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, quien está distanciado de Giammattei, también criticó la semana pasada los intentos por destruir a la fiscalía anticorrupción.

"Lejos de desmantelar a la Fiscalía, debemos dotarle más capacidades y recursos", aseveró en sus redes sociales.

"La lucha contra la corrupción no será efectiva si debilitamos o suprimimos unidades de trabajo", puntualizó. Además, reiteró que "es necesario que los guatemaltecos apostemos por el fortalecimiento de los órganos de control e investigación".

Según un informe divulgado la semana pasada por la plataforma Mirador Judicial, alrededor del 96 % de los actos de corrupción que se registran en Guatemala terminan en la impunidad.

La lucha anticorrupción en Guatemala tuvo su auge entre 2015 y 2018 con la antigua fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos y fue reemplazada por la abogada Consuelo Porras, actual jefa de la entidad.