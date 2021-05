La tasa de inflación de Italia sube un 1,3 % en mayo, a niveles de 2018

EFE/EPA/CLAUDIO PERI/Archivo

Roma, 31 may (EFE).- La tasa de inflación de Italia subió en mayo un 1,3 % en términos interanuales, situándose en niveles de 2018, según el dato adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat).

"En mayo, la inflación se acelera por quinto mes consecutivo, alcanzando niveles no vistos desde noviembre de 2018 (cuando fue igual a + 1,6 %)", según la nota.

El instituto explicó que los precios en mayo respecto a abril se mantuvieron sin variaciones.

Si en los próximos meses no hubiera cambios, el Istat calcula que la inflación crecería un 1,2 % en el conjunto del año.

El Istat ha señalado que los bienes energéticos siguen pesando sobre la inflación, una dinámica que se ve compensada con las caídas "de los precios de los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal".

Los precios de los bienes energéticos aumentaron un 13,8 % en comparación con abril, mientras que los de los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal bajaron un 0,1 %.

El Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- subió un 1,3 % interanual y se quedó invariable respecto a abril, según la cifra avanzada del Istat.