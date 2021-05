La recuperación de la economía colombiana puede frenarse por la pandemia y los bloqueos

La economía colombiana ha mostrado una recuperación desde el segundo semestre de 2020. EFE/ Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Bogotá, 31 may (EFE).- La economía colombiana ha mostrado una recuperación desde el segundo semestre de 2020, pero el ritmo de crecimiento puede verse afectado por las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia y las protestas sociales, según el informe de perspectivas de la OCDE divulgado hoy.

El organismo proyecta que el producto interno bruto (PIB) del país crezca el 7,6 % este año y que se reduzca al 3,5 % en 2022.

"La economía se ha recuperado con fuerza desde la segunda mitad de 2020, pero el malestar social y las renovadas restricciones a la movilidad en abril y mayo de 2021 retrasarán una recuperación más consistente a la segunda mitad de 2021", señaló la OCDE en su informe sobre el país.

Después del desplome del 15,5 % que tuvo en el segundo trimestre de 2020 debido a la cuarentena por la pandemia, el PIB del país amortiguó la caída al -8,5 % en el tercero y al -3,6 % en el cuarto, para cerrar el año con una bajada acumulada del 6,8 %.

En el primer trimestre de este año la economía dio nuevas señales de recuperación gracias a la reapertura gradual de las actividades productivas y se expandió el 1,1 %, pero la coyuntura actual, con un tercer pico de la pandemia de covid-19 que parece no tener fin y las protestas en las calles, pueden afectar su rendimiento.

"El PIB continuó su sólida expansión en el primer trimestre de 2021. Desde entonces, la confianza de los consumidores ha caído drásticamente en un contexto de protestas sociales, bloqueos de carreteras e interrupciones en las cadenas de suministro", agregó el informe.

UN MES DE PROTESTAS

Colombia vive desde el pasado 28 de abril una ola de protestas que comenzó con el rechazo popular al proyecto de reforma tributaria del Gobierno y, pese a que el presidente Iván Duque se vio obligado a retirarla, las manifestaciones han continuado con otros reclamos que han dado pie a actos vandálicos de destrucción de infraestructuras y bloqueos de carreteras y avenidas.

"El malestar social generalizado, pero también los nuevos bloqueos localizados están afectando a la recuperación y aplazando una mayor recuperación del consumo y la inversión privados a la segunda mitad de 2021", subraya el informe.

En cuanto a las reformas, la OCDE señala que "una respuesta fiscal significativa" ayudaría a la economía este año y "las finanzas públicas podrían fortalecerse de manera progresiva" a medida que se avanza en la recuperación.

"Un nuevo paquete de reformas deberá fortalecer la sostenibilidad fiscal, crear un nuevo espacio fiscal para expandir la protección social y abordar las deficiencias estructurales del sistema tributario, incluida la escasa progresividad y equidad", añadió.

Para el organismo, si no hay un "consenso para fortalecer las finanzas públicas se podrían elevar los costos de financiación" de la deuda de Colombia en los mercados internacionales.

El pasado 20 de mayo la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) rebajó la calificación crediticia de Colombia en moneda extranjera de BBB- a BB+ con perspectiva estable, con lo cual el país perdió el grado de inversión que tuvo durante más de una década, lo que práctica debe encarecer el costo del dinero en sus emisiones de deuda.

Además, según la OCDE, "una reforma significativa del fragmentado sistema de seguridad social podría aumentar las pensiones de baja cobertura y reducir la pobreza en la vejez", mientras que en el mercado laboral son necesarias "reformas ambiciosas para fortalecer la creación de empleo formal".