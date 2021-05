La OMS no puede ser más fuerte sin financiación sostenible, dice su director

EFE/EPA/LAURENT GILLIERON/Archivo

Ginebra, 31 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que esta entidad no puede ser más fuerte, como se requiere frente a crisis sanitarias como la provocada por la covid-19, sin financiación sostenible, y abogó por la elaboración de una convención sobre pandemias que prepare al mundo para la próxima que llegue.

En sus palabras de clausura de la 74ª Asamblea anual de la OMS, Tedros recordó que esa ha sido una de las conclusiones principales de los tres paneles de expertos que analizaron en los últimos meses y bajo distintas perspectivas la respuesta de la Organización y de los países a la crisis sanitaria.

FINANCIACIÓN ACORDE CON EXPECTATIVAS

Varios líderes internacionales y gobiernos manifestaron a lo largo de los nueve días que duró la Asamblea que la OMS requiere una financiación previsible y proporcional a lo que los países esperan de ella.

"Como todos los informes lo dicen y muchos países lo han señalado, se requiere un cambio de paradigma tanto en la cantidad como en la calidad de la financiación para la Secretaría", mencionó.

Tedros recordó que los países recordaron una y otra vez durante la Asamblea lo mucho que dependen de los expertos de la OMS para obtener orientaciones técnicas, pero explicó que "muchos de ellos tienen contratos a corto plazo o tienen que planificar sus contratos en un ciclo de fluctuaciones financieras".

En este sentido, sostuvo que el desafío inmediato más grande para la OMS es mantener su respuesta a la pandemia, que incluye coordinación y apoyo técnico a los países, la formación de trabajadores sanitarios, el aumento de la secuenciación genética del coronavirus, el suministro de material esencial y el envío de especialistas en casos de necesidad.

"Todo esto hay que pagarlo, no podemos pagarle a la gente con felicitaciones o halagos", señaló.

Tedros advirtió de que todavía "queda mucho" para terminar con la actual pandemia y que, aunque es alentador que los casos y muertes descienden en muchas partes del mundo, "sería un error garrafal que cualquier país piense que el peligro ha quedado atrás".

DISCUSIONES SOBRE UN TRATADO

Los países acordaron por consenso en la Asamblea crear un grupo de trabajo en el que participarán todos los Estados que lo deseen para evaluar la conveniencia de iniciar negociaciones para redactar una convención sobre pandemias.

La Asamblea acordó volver a reunirse de forma extraordinaria en seis meses para tomar una decisión final, lo que -en caso de que se inicien las negociaciones- extenderá el proceso de elaboración de la convención, que el panel de expertos que analizó esta cuestión recomendó hace unas semanas que se adoptara en un plazo de seis meses.

Tedros dijo que ese tratado sería la forma más efectiva de reforzar la OMS y la seguridad sanitaria global, además de que mejoraría las relaciones entre los países y reforzaría su colaboración mutua.

"La característica que define una pandemia es que no se comparte información, datos, patógenos, tecnologías ni recursos", señaló el director general, quien consideró que la convención podría ser parte de la solución a estos problemas.