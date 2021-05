La Fiscalía y la Defensoría vinculan 20 muertes al mes de protestas en Colombia

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 31 may (EFE).- Al menos 48 muertes han sido reportadas durante las protestas que comenzaron en Colombia el pasado 28 de abril contra el Gobierno del presidente Iván Duque y de ellas 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones, según un informe presentado este lunes por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

De los fallecimientos vinculados con las manifestaciones, que han detonado en una de las peores crisis sociales y políticas del país, 10 han ocurrido en la ciudad de Cali, epicentro de las jornadas más violentas; cuatro más en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali; tres en Cundinamarca, y en Bogotá, Cauca y Tolima ha ocurrido una muerte por lugar.

La mesa de trabajo de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo ha recibido también más de 400 denuncias por desapariciones, de las cuales han podido encontrar a 308 personas que habían sido reportadas como no localizadas, mientras que el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.

"A la fecha se evidencian en el sistema de información de la Fiscalía, tres denuncias por presunta desaparición forzada, al parecer, en el marco del paro nacional", detalló el informe.

Esos hechos ocurrieron el 4 de mayo en Zaragoza, en el departamento de Antioquia, el 18 de mayo en Caldas, también en Antioquia, y el 20 de mayo en Yumbo, que pertenece al Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, 19 de las muertes reportadas no tienen ninguna relación con las manifestaciones, mientras que los nueve casos restantes están en proceso de verificación.

Por su parte, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes en el país, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública.

Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) informó ayer que ha recibido informes de que 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- en la ciudad Cali el viernes, en una jornada de caos y violencia que desveló la profunda crisis en la que está el país.