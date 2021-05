La Fiscalía de Nicaragua sigue citando a periodistas por el caso Chamorro

La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios. EFE / Jorge Torres/Archivo

Managua, 31 may (EFE).- La periodista nicaragüense Patricia Orozco informó este lunes que ha sido citada por el Ministerio Público de Nicaragua a una entrevista por un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Orozco, quien dirigió por más de 20 años el programa radial Onda Local, fue citada este martes a las 08.00 horas (14.00 GMT) con una de las fiscales del caso, Estela Ramírez, como parte del proceso que se ha abierto contra Chamorro Barrios y dos excolaboradores de la ONG Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

"Patricia Orozco y Onda Local no tenemos nada que ocultar. Daremos testimonio de la transparencia de la cooperación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con Onda Local, lo cual no constituye ningún delito", señaló la ahora directora del portal digital Agenda Propia.

Orozco explicó que entre los años 2016 y 2019, como beneficiarios de los proyectos de esa ONG, el programa Onda Local recibió apoyo para el fortalecimiento de la calidad periodística, capacitación y mejoramiento tecnológico, "todo bajo los estándares de la cooperación internacional".

¿PARTE DEL DINERO TERMINÓ EN RADIO SANDINISTA?

El apoyo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a Onda Local incluyó, en parte, "el pago del espacio radial, inicialmente a Radio La Primerísima", de corte sandinista, "bajo la dirección de William Grigsby Vado", aseguró.

Onda Local se transmitió en la emisora La Primerísima desde el 4 de agosto de 2000 hasta el 31 de marzo de 2017, y posteriormente en Radio Universidad, precisó.

Grigsby Vado, un ideólogo sandinista, ha dicho sobre ese caso que la Fiscalía está citando "a un montón de mercenarios que aparecen en los informes de la señora Chamorro como receptores de cheques", a los que ha tildado como "el ejército de sicario de la información que tenía contratado la ONG de la Chamorro".

"Hay un montón de gente, sicarios, a los que le daban montos mayores porque administraban pequeñas empresas de fake news (noticias falsas), de mentiras, y a su vez las distribuían" en portales digitales, ha dicho Grigsby Vado en su emisora.

Para el ideólogo sandinista, "la revolución lo que está haciendo es desmantelando el aparato propagandístico y organizativo de Estados Unidos para torpedear las elecciones" del 7 de noviembre, en los que el sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

UNA VEINTENA DE PERIODISTAS HAN SIDO CITADOS

Chamorro Barrios, que dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta su cierre, en febrero pasado, es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Cinco extrabajadores de esa ONG, incluida Chamorro Barrios y la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".

Por ese caso la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez.