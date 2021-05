La argentina Podoroska: "Yo también esperaba más de mí"

Nadia Podoroska. EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 31 may (EFE).- La argentina Nadia Podoroska, quien cayó este lunes en la primera ronda del Roland Garros después de ser semifinalista en 2020, asumió su decepción por su eliminación prematura y aclaró que no se trata de una cuestión de confianza.

"Sin duda yo también esperaba más de mí, es un torneo que me gusta mucho jugar, tengo muy buenos recuerdos y sensaciones del año pasado. Me voy triste con el resultado, con la manera de jugar", reconoció ante la prensa la tenista, de 24 años.

Podoroska había sido una de las sorpresas del campeonato de 2020, en el que cayó a las puertas de la final ante la polaca Iga Swiatek.

Este lunes cedió ante la octava favorita, la suiza Belinda Bencic, por 0-6 y 3-6 en una hora y 8 minutos.

"Vengo jugando bien, la confianza la vengo manteniendo, pero era una rival muy dura para las primeras rondas", expuso.

La argentina de Rosario asumió que Bencic hizo "un buen partido", con mucha precisión en la primera manga, aunque juzgó que en el segundo set tuvo sus "chances".

"Las condiciones también fueron favorables para ella, nunca pude entrar en el partido", constató.

Podoroska habló también de los premios en metálico en el tenis y consideró que todavía hay "una brecha grande entre mujeres y hombres" en la mayoría de los torneos, menos en los Grand Slam.