Kokrak supera a Spieth y logra segundo título PGA Tour; Muñoz fue tercero

En la imagen el estadounidense Jason Kokrak. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Arhivo

Fort Worth (Texas, EE.UU.), 30 may (EFE).- El estadounidense Jason Kokrak superó a su compatriota Jordan Spieth en la cuarta ronda del torneo Charles Schwab Challenge para conseguir su segundo título del PGA Tour después de entregar tarjeta firmada de 70 (par) y acumular 266 (-14).

Kokrak jugó 233 eventos del PGA Tour antes de conseguir su primera victoria, pero para su segundo título no tuvo que esperar tanto tiempo y lo consiguió además frente a un gran rival como el tejano Spieth, que había sido líder las tres jornadas anteriores y al final se quedó con dos golpes más (268, -12).

"Te quedas en el momento y es un campo de golf. Estás jugando en el campo de golf, estás jugando tú mismo. En realidad, no estás jugando con Jordan", dijo Kokrak. "Pero en comparación con algunos de los otros jugadores, sabía que iba a ser un combate de boxeo y ver quién iba a ganar".

Hubo cinco bogeys y cinco birdies para Kokrak, que dos veces necesitó dos tiros para salir de los bunkers. También hubo bogeys consecutivos en los números 15 y 16 antes de un putt clave de dos metros y medio que salvó el par después de que su enfoque falló el green 17.

Pero cuando golpeó desde metro y medio con final redondo, siguió la pelota hasta la copa y finalmente sonrió al celebrar con el caddie David Robinson.

Una gran asistencia de aficionados siguió al único grupo contendiente durante todo el día, la mayoría de ellos esperando para entrar en erupción por Spieth, nativo de Dallas, quien comenzó la ronda con una ventaja de 1 golpe antes de un 73 lleno de fantasmas, que le dejó la jornada decisiva.

Kokrak, que juega en su torneo número 16 desde que ganó la Copa CJ en Shadow Creek en octubre, se unió a sus compatriotas Bryson DeChambeau y Stewart Cink como los únicos jugadores con dos victorias en el PGA Tour esta temporada.

Spieth, el ganador de 2016 en Colonial, fue subcampeón allí por tercera vez después de liderar cada una de las primeras tres rondas.

"No jugué nada bien, simplemente", dijo Spieth. "Podría haber disparado el par hoy y ganar el torneo de golf, pero desde el principio, fue un comienzo realmente malo, y luego traté de luchar para superarlo. Estaba realmente fuera de mi swing de golf. Realmente lo perdí este fin de semana. Solo tienes que tener el control de Colonial".

Todavía era su octavo resultado entre los 10 primeros en sus últimas 11 aperturas este año, un top 10 más que en las dos temporadas anteriores combinadas.

Junto con el cheque de ganador de 1,35 millones de dólares y la chaqueta a cuadros, Kokrak obtuvo un Schwab Power Wagon de 1946 restaurado personalizado, una camioneta con llantas de 40 pulgadas y una fecha de modelo que coincide con el primer año de Colonial, el evento de la PGA de mayor duración en el mismo lugar.

El estadounidense Charley Hoffman tuvo un cierre de 65 (-5) para terminar en un empate de cuatro vías por el tercer lugar con 270 (-10).

También tuvo un récord de 62 en el torneo el viernes, pero eso fue emparedado por un par de rondas de over-par (71 el jueves y 72 el sábado).

Su compatriota Patton Kizzire (67, -3), el colombiano Sebastian Muñoz (68, -2) y el inglés Ian Poulter (68, -2) también compartieron el tercer puesto para llevarse un premio de 366.094 dólares y 134 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

Junto a Muñoz, el argentino Emiliano Grillo acabó en octavo lugar, compartido con otros cinco jugadores al entregar tarjeta firmada de 68 golpes (-2) y acumular 274 (-6) con una compensación de un premio de 196.875 dólares.

El mexicano Abraham Ancer acabó decimocuarto con 67 (-3) y 275 (-5), después de ir de menos a más en el torneo que le permitió llevarse un premio de 125.625 dólares en metálico

Mientras que el español Sergio García, de 41 años, que comenzó la jornada en tercer lugar con (-10) a 10 bajo para comenzar la ronda final, y logró la primera de sus 11 victorias en el PGA Tour hace 20 años en el Colonial, hizo bogeys en el par 5 inicial, luego tuvo un tres putt para doble bogey en el No. 3. acabó con un registro de 76 (+6) y empató en el puesto 20 con 276 (-4).

Su compatriota Rafael Cabrera acabó en el puesto 32 con una tarjeta firmada de 67 (-3) y acumulado de 277 (-3).

El mexicano Carlos Ortiz acabó en el puesto 40 con 68 (-2) y acumulado de 278 (-2); el chileno Joaquín Niemann acabó la jornada con registro de 70 (par) y 280 (par) que le dejó en el 50.

Los veteranos, el colombiano Camilo Villegas (70, par) y el venezolano Jhonattan Vegas (71, +1) acumularon 286 golpes (+6) y compartieron el puesto 69 con otros dos jugadores.