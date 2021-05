Karime Pindter y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Karime Pindter (@karimepindter) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 849.652 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

¡Hoy es mi cumpleaños! Creo que con cada año que pasa me siento más plena, más fuerte y claro que ¡más perra! Gracias a todos mis perrisim@s por todas las felicitaciones, muestras de amor y apoyo ¡siempre! Que siga la fiesta, la celebración y que corran los ríos de 🍾 📸 @ricardoenc





I woke up like this..no es cierto! Enamorada de este look con extensiones @hellocharmmx Quiero usarlo diario. ¿Qué opinan? 💄 @gabriel_ruvalcabamakeup 💇🏽‍♀️ @javierdiaz_hairstyle





¡Más que lista para mi fin de semana cumpleañero! No sé ustedes perrisim@s pero yo soy de las que festeja su cumpleaños todo un mes. 🍾🍾🍾🍾 📸 @ricardoenc 👗 @ottero.mx 💄 @gabriel_ruvalcabamakeup





Este es mi look de Sailor Moon revolucionado, actualizado y con el toque Matrioshka. Lista para darlo todo hoy en el capítulo de @acapulcoshore ! ¿Quién ya muere por ver el degenere que se arma hoy? 10 pm por @mtvla y @paramountpluslatam





Ahora si LISTA PARA EL FIN DE SEMANA. Cómo que ya es hora de una copa ¿no? ¿Qué se tomarán hoy? 👙 @solymarbyktaroca

Karime Pindter nació el 25 de mayo de 1993 en México. Comenzó su carrera en medios de comunicación como locutora en la estación Radioactivo. Su popularidad aumentó en 2014, cuando fue anunciada como una de las integrantes de Acapulco Shore, un reality show de MTV. Desde entonces, Karime ha participado en todas las temporadas del programa.

Después del éxito del show de telerealidad, Pindter incursionó en la música, lanzando el tema musical «Tostadita», en colaboración con Luis Caballero Potro. A mediados de 2018, participó en la obra de teatro, Losers y emprendió una carrera en el mundo de los negocios con su propia línea de playeras y un proyecto gastronomico llamado Piyoli.

En 2019, la estrella de telerealidad lanzó una línea de labiales. Un año después, Karime publicó el libro Cómo darte tu taco.