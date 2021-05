Israel/Irán.- El jefe saliente del Mossad pide "combatir" a Irán "hasta el punto de su eliminación"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El director saliente de los servicios de inteligencia exterior de Israel llamados Mossad, Yossi Cohen, ha pedido este domingo "combatir" a Irán "hasta el punto de su eliminación".



"Tenemos que aumentar las operaciones contra el régimen iraní y combatirlo a él y a sus actividades hasta eliminarlo", ha dicho según recoge 'The Times of Israel'.



A partir del 1 de junio, los servicios de inteligencia exterior del país estarán dirigidos por su número dos, David Barnea, según anunció la semana pasada el primer ministro, Benjamin Netanyahu, después de que Cohen lleve cinco años en el cargo.



La decisión de colocar a Barnea al frente de la agencia se tomó el pasado diciembre de 2020, aunque no se había hecho pública hasta el momento. El nuevo director lleva treinta años en el Mossad, donde ha pasado la mayor parte del tiempo en la división encargada de reclutar agentes.



Además, según informa el medio israelí 'Haaretz', Barnea es descrito por altos funcionarios de la agencia como una persona reformadora, abierta a cambios estructurales, organizativos y profesionales.