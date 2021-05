Inflación de Alemania sube a nivel más alto desde 2018

(Bloomberg) -- La tasa de inflación de Alemania subió al nivel más alto desde octubre de 2018 después de que las autoridades locales comenzaran a levantar las restricciones por coronavirus en restaurantes, tiendas y espacios culturales.

Los precios al consumidor en la economía más grande de Europa aumentaron 2,4% en mayo, superando las estimaciones de los economistas de un aumento del 2,3%. La lectura se suma a los repuntes en España e Italia publicados más temprano el lunes, y el martes se espera un informe para la eurozona que mostraría que la inflación aumentará al 1,9%.

El Bundesbank de Alemania dijo que la inflación en el país podría subir hasta 4% este año, un nivel no visto desde que se introdujo el euro hace más de dos décadas. Los precios está siendo impulsados por varios factores especiales, como una reversión del recorte de impuestos sobre las ventas del año pasado y cambios en la canasta de bienes y servicios.

La inflación también está experimentando picos en todo el mundo a medida que el fin de los cierres refuerza la demanda de bienes y servicios en medio de una escasez generalizada de materiales e interrupciones a la cadena de suministro. En mayo, los precios del ocio, el entretenimiento y la cultura, así como la ropa y el calzado, se dispararon en toda Alemania. La energía y los combustibles también fueron más caros.

Si bien la eurozona parece estar en la cúspide de una amplia recuperación económica, autoridades del Banco Central Europeo enfatizaron que los aumentos de precios deben tratarse con cautela y que aún es prematuro hablar de una reversión del apoyo monetario. La institución presenta proyecciones económicas actualizadas el 10 de junio.

Nota Original:German Inflation Climbs to Highest Since 2018 as Lockdown Eases

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.