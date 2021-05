Historias e intrigas de una Copa América tocada por la mala suerte

Fotografía de archivo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez durante un sorteo en el Centro de Convenciones de la Conmebol el 17 de diciembre de 2019 en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar /Archivo

Buenos Aires, 30 may (EFE).- Una pandemia mundial capaz de pararlo todo en el mundo, dos países con preocupaciones muy complejas como para atender un torneo cuyo comienzo ya se aplazó un año, un balón que se resiste a rodar y una organización que persiste en jugarlo y para ello busca otras sedes...

La edición 47 del torneo más antiguo de selecciones parece condenado al fracaso, a juzgar por tantos tumbos. Y para místicos, que no faltan en el fútbol, esta Copa América parece tocada por la mala suerte.

En octubre de 2018, la FIFA y la Conmebol anunciaron que, además de la Copa América de Brasil 2019, se iba a jugar otra Copa América al año siguiente para que, desde entonces, la competición coincida con la Eurocopa, que se juega en años pares.

OCTUBRE DE 2018: EL ANUNCIO

El cambio de fechas del torneo fue solicitado a la FIFA por la Conmebol, que de esta forma se aseguraba organizar dos versiones d e la Copa América entre los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, como ocurrió con las de Chile 2015 y Estados Unidos 2016 para conmemora el centenario de historia.

Estas competiciones se jugaron entre las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

La intención era, según manifestaron, que las fechas coincidan desde 2020 inclusive con las de la Eurocopa.

ABRIL DE 2019: HISTÓRICO, ARGENTINA Y COLOMBIA CON SEDE COMPARTIDA

La Conmebol anunció que la Copa América de 2020 se iba a jugar en Argentina y Colombia.

"El objetivo central de este cambio es brindar más facilidades a los aficionados y acercar geográficamente los partidos de las selecciones al público sudamericano. El aficionado podrá disfrutar de al menos cinco partidos de su selección, lo que refuerza el espectáculo y la fiesta deportiva", dijo el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez.

DICIEMBRE 2019: EL SORTEO PARA UN TORNEO EXTRAÑO

El 3 de diciembre de 2019 se cumplió el sorteo y se definió que Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Australia, una de las dos selecciones invitadas, jugarían la Zona A en Argentina.

Colombia sería local en la Zona B, integrada también por Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y la otra invitada: Catar

Los cuatro mejores de cada grupo se clasificarían para los cuartos de final.

MARZO 2020: SE APLAZA LA COPA POR LA COVID-19

El 17 de marzo de 2010, la Conmebol decidió aplazar un año la realización del torneo tras "tras un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del coronavirus" y las "las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de Salud Pública".

"Debemos salvaguardar en todo momento la salud de nuestros deportistas y de todos los agentes que forman parte de la gran familia del fútbol sudamericano. No tengan duda de que el torneo de selecciones más antiguo del mundo volverá con fuerzas renovadas en 2021, listo para hacer vibrar de nuevo al continente y al mundo entero con la pasión que siempre nos caracteriza", anunció el presidente de la Conmebol, Álvaro Domínguez.

AGOSTO DE 2020: OTRO CALENDARIO

En agosto de 2020 la Conmebol modificó las fechas de los partidos y anunció que Buenos Aires albergaría el partido inaugural, el 11 de junio, y que la final se jugaría el 10 de julio en Barranquilla.

MARZO DE 2021: NUEVO CALENDARIO SIN SELECCIONES INVITADAS

La Conmebol modificó en marzo de 2021 nuevamente el calendario deb ido a la desistencia de las selecciones de Australia y Catar, las selecciones invitadas. Se mantuvieron los grupos y la cantidad de clasificados.

El inicio del torneo pasó al 13 de junio.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó que le preocupaba que los partidos de la Copa Libertadores y de la Copa América pudieran aumentar los casos de coronavirus.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", dijo.

ABRIL DE 2021: VACUNAS PARA LOS PARTICIPANTES

La Confederación Sudamericana llegó a un acuerdo con la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd para la "donación de un total de 50.000 dosis de su vacuna".

"Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano", sostuvo Domínguez.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró en diálogo con Efe que en su país estaban "preparados para que la Copa América se juegue en Colombia con garantías de bioseguridad".

MAYO DE 2021: COLOMBIA PIDE APLAZAR Y SE QUEDA SIN COPA

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que, en el caso de que Colombia no pueda acoger la Copa América de fútbol por las protestas sociales que vive ese país, Argentina podía estudiar ser sede única del torneo, siempre que se garantice de antemano el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la Covid-19.

El 19 de mayo, miles de jóvenes protestaron frente al estadio bogotano El Campín contra la realización de la Copa América en Colombia.

El 20 de mayo, Colombia solicitó aplazar el torneo con el argumento de que el nuevo plazo podría permitir la presencia de público en los estadios, pero la propuesta maquillaba la grave crisis social que se arrastra en las calles hace más de un mes.

La Conmebol comenzaba a buscar sede para los 15 partidos que debían jugarse en Colombia.

Argentina comenzó a analizar la posibilidad de organizar la totalidad del torneo, pese al malestar de algunas autoridades sanitarias.

El 26 de mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunieron en la residencia presidencial.

El Gobierno local "presentó a la CONMEBOL un estricto protocolo" con la eventual habilitación de sedes adicionales.

Al día siguiente, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, aseguró que le solicitaron al organismo protocolos sanitarios más estrictos que los de la próxima Eurocopa.

"Se sorprendió bastante la gente de la Conmebol con respecto a las exigencias que estábamos poniendo. De hecho, nos hicieron comentarios de que ni siquiera la Eurocopa está con protocolos de esas características", dijo Cafiero.

"El año pasado se postergó y este año habría que hacerla porque si no ya se pierde", puntualizó.

MAYO 30: ARGENTINA ABANDONA Y LA CONMEBOL BUSCA SEDE

"La Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental".



Sebastián Meresman