Godín destaca la "energía bárbara" de Uruguay y la dureza de Paraguay

Fotografía cedida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) del jugador Diego Godín durante un entrenamiento de la selección hoy, en el Complejo Celeste, a las afueras de Montevideo (Uruguay). EFE/AUF /

Montevideo, 31 may (EFE).- Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, destacó este lunes la felicidad que tienen sus compañeros por estar concentrados con el equipo y resaltó la dureza de Paraguay, primer rival de la Celeste en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Veo a todos los muchachos con una energía bárbara", aseguró el defensa durante una conferencia de prensa virtual ofrecida por AUF.TV.

De acuerdo con esto, puntualizó que ahora lo único que queda por hacer es tratar de entrenar en la cancha lo que los dirigidos por Óscar Washington Tabárez quieren hacer en el duelo del 3 de junio y luego llevarlo a cabo sobre el césped del estadio Centenario.

También, recalcó lo mucho que habló con el goleador Luis Suárez en los últimos tiempos y contó que lo felicitó por conquistar la Liga española con el Atlético de Madrid, club al que Godín defendió entre 2010 y 2019, en el que conserva muchos amigos.

"Le había dicho lo lindo y lo diferente que es ganar con el Atleti, ni mejor ni peor. Luis ya estaba acostumbrado a ganar en el Barcelona, pero le decía que un título ahí es diferente al Barcelona o al Real Madrid, en los que ganar es casi una obligación. En el Atleti va a ser leyenda, porque así lo siente su gente", dijo.

Por otra parte, mencionó la forma en la que se reinventó como futbolista cuando estuvo bajo las órdenes de Antonio Conte en el Inter de Milán y subrayó que está preparado para jugar en línea de cuatro o en línea de tres en caso de que esto último sea necesario.

No obstante, todo hace indicar que este jueves Tabárez se inclinará por la primera opción y Uruguay defenderá con Martín Cáceres, Godín, Matías Viña y otro zaguero que podría ser Ronald Araújo, José María Giménez o Sebastián Coates.

Finalmente, el capitán habló sobre Paraguay y destacó la dureza de los dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo.

"Históricamente han sido fuertes en las jugadas de estrategia. Es un equipo que corre bastante, tiene mucho sacrificio a la hora de recuperar la pelota", apostilló Godín, quien también destacó la velocidad de su rival.

Este lunes, con 20 futbolistas a las órdenes del cuerpo técnico, Uruguay se concentró en su "burbuja" para los juegos frente a Paraguay y Venezuela.

A los 12 que venían trabajando desde la semana pasada se sumaron Sergio Rochet, Giovanni González, Camilo Cándido, Juan Ignacio Ramírez y Facundo Torres, los cinco convocados del medio local, además del centrocampista del River Plate argentino Nicolás de la Cruz.

También, Giorgian de Arrascaeta y Viña, quienes no participaron del entrenamiento matutino, que comenzó en la cancha de césped sintético cerrada y continuó en la cancha abierta.

Por la tarde, la plantilla volverá a entrenarse a la espera de que arriben Martín Campaña, Fernando Gorriarán, Brian Rodríguez y Jonathan Rodríguez para completar la plantilla.