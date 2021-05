Fútbol.- Agüero: "Conozco a Messi y creo que continuará en el Barça, intentaremos dar lo mejor al club"

31-05-2021 El nuevo jugador del FC Barcelona Sergio 'Kun' Agüero en su presentación como blaugrana, en el césped del Camp Nou DEPORTES FCB



"No considero que deba ser titular fijo, tengo que ganármelo"



BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)



El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero Sergio 'Kun' Agüero, ha asegurado en su presentación que cree que su amigo Leo Messi continuará en el Barça y que juntos intentarán dar "lo mejor al club", si bien ficha por la motivación de ser blaugrana, más allá de la decisión del '10', y quiere trabajar para ganarse el ser titular.



"Esperemos jugar juntos, claro. Veníamos negociando hace tiempo y lo que pase con Leo son decisiones que él tomará con el club. Pero obviamente que es un placer y un orgullo jugar juntos. Conviví con él en la selección desde chicos, lo conozco bastante. Creo que sí que continuará aquí, e intentaremos dar lo mejor para el club, como él hizo siempre", aseguró en la rueda de prensa de su presentación.



Agüero aseguró que habla "todos los días" con Messi. "No puedo decirte de qué hablamos. En el último mensaje, me puso 'felicitaciones' y alguna broma que no puedo decir. Jugar ahora con él, entrenar con él cada día, lo voy a conocer más y va a ser todo más fácil", auguró.



Unas palabras de optimismo para la afición culé, pues denotan que Agüero y Messi podrían tener una buena relación futbolística en el Barça, como la tienen con Argentina. "La verdad es que es una alegría inmensa, ya de chico el Barcelona, y desde que está Leo, para mí es el mejor equipo del mundo", manifestó.



Y es que el Kun pensaba que tarde o temprano podría recibir la llamada del Barça. "Se lo dije antes a Laporta, que de pequeño dije que algún día seguramente se iba a fijar el Barça en mi, y aquí estoy. Cuando llega esta oportunidad, sales corriendo para venir aquí", se sinceró.



"Mi rol es hacer primero una buena pretemporada y la decisión de si juego o no la tomará el entrenador. Pero si haces bien las cosas en los entrenamientos, tienes más oportunidades. Pero no considero que debo ser titular fijo, hay que respetar a los compañeros y tienes que ganártelo", comentó sobre qué espera a nivel de minutos de juego.



Sobre el por qué de su decisión de venir libre al Barça este verano, aseguró que "el Barça es la mejor motivación". "Es el mejor equipo del mundo y la mejor motivación es estar en el Barça. Esa es la realidad. Y sabemos que aquí está el mejor jugador del mundo", repitió sobre Messi.



"Sabemos que el Barça es un equipo que todos los años pelea títulos y vengo a ayudar a conseguir lo que han logrado tantos años. Espero que a final de temporada se pueda disfrutar, que es lo más lindo", comentó Agüero, máximo goleador en la historia del Manchester City gracias a sus diez temporadas allí.



Además, pese a pasar el coronavirus y lesión de rodilla, asegura estar al máximo. "Al final de esta temporada ya me sentí bien físicamente y la rodilla está perfecta. Me queda poder demostrar lo que hice en el City aquí", auguró.



A ritmo de tango, de 'Por una cabeza' de Carlos Gardel, el 'Kun' Agüero entró al Auditori 1899 escudado por el presidente, Joan Laporta, y por el vicepresidente primero, Rafa Yuste, con quienes ya firmó su nuevo contrato con el club blaugrana hasta el 30 de junio de 2023. Tras ellos, en su primera comparecencia, el nuevo director de fútbol del club, Mateu Alemany.



En la comparecencia se le preguntó por Pep Guardiola y, pese a no querer opinar sobre un posible regreso y reencuentro en el Camp Nou, sí desveló qué le dijo el de Santpedor cuando ya supo que fichaba por el Barça. "Lo único que me acuerdo es de cuando ganamos la Premier, en una comida, que me dijo 'te vas al mejor equipo del mundo'. Fue lo último que me dijo", apuntó.



"Todos sabemos que Pep es un crack como entrenador. No solo a mí, desde que llegó al City propuso un fútbol diferente, y a mí me ha ayudado mucho porque propone mantener todo el tiempo la pelota, y para un delantero tener muchas oportunidades es importante. Me hizo mejor a mí y a todo el equipo", comentó al respecto.