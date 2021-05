Fondos alertan sobre apuestas exageradas de ajuste en emergentes

(Bloomberg) -- Cuando se trata de apostar por mayores costos de endeudamiento en el mundo en desarrollo, es posible que algunos inversionistas estén exagerando.

En mercados como Sudáfrica, México y Corea del Sur, los operadores apuestan por un ritmo más rápido de aumentos de las tasas de interés de lo que los economistas prevén en función de las perspectivas de inflación.

“Casi todos están sobrevaluando el ajuste”, dijo Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes de AllianceBernstein en Nueva York, cuyo fondo de bono de alto rendimiento de US$4.700 millones superó al 86% de sus pares en el último año.

El posicionamiento refleja un motivo común en los mercados: después de meses de covid-19 existe el riesgo de que las autoridades monetarias calienten demasiado sus economías y después tengan que aumentar las tasas más de lo esperado.

Pero el debate tiene un peso adicional en los mercados emergentes, una clase de activos que es particularmente sensible a la postura de la Reserva Federal. Sugiere cómo las operaciones se podrían deshacer rápidamente ante cualquier signo de que la política se mantendrá flexible, recompensando potencialmente a inversionistas dispuestos a mirar más allá de la perspectiva bajista.

En México, por ejemplo, las apuestas en el mercado de swaps sugieren que el ajuste monetario podría comenzar en agosto, aunque la mayoría de los economistas dicen que el banco central se abstendrá de elevar las tasas hasta al menos febrero.

Sucede algo similar en Sudáfrica, donde los contratos de tasas futuras descuentan un 70% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en seis meses, mientras que la encuesta mensual de Bloomberg muestra que la tasa seguirá sin cambios hasta fin de año.

Mientras tanto, los contratos de tasas futuras de Corea del Sur descuentan un aumento de tasas de cerca de 25 puntos básicos en los próximos seis meses. Por el contrario, la mayoría de los economistas no prevén ningún cambio.

En este contexto, Khan, de AllianceBernstein, dijo que su fondo favorece la deuda local de Sudáfrica, México y Rusia, “donde los mercados han descontado demasiado en términos de la trayectoria de la tasa de política”.

Funcionarios del banco central de Estados Unidos podrían comenzar a discutir sobre el momento adecuado para reducir su programa de compra de bonos en las próximas reuniones de política, dijo la semana pasada Richard Clarida, vicepresidente de la Fed.

Corrección del mercado

No obstante, se recomienda cautela. El Índice de sorpresa inflacionaria para mercados emergentes de Citi está en el nivel más alto desde 2008, un recordatorio de cuántos inversionistas fueron sorprendidos por la aceleración de la inflación.

“Es probable que los riesgos estén sesgados hacia un ajuste más rápido, en lugar de más lento”, dijo Duncan Tan, estratega de DBS Bank Ltd. en Singapur.

Los datos de inflación de países como Corea del Sur, Turquía y Polonia esta semana podrían dar pistas sobre el rumbo de la política monetaria. En México, operadores monitorearán el informe trimestral de inflación del banco central el miércoles en busca de señales de que la autoridad monetaria podría adoptar una perspectiva moderada.

“A menos que la publicación de datos a corto plazo proporcione una confirmación de lo que se está tasando, el precio actual del mercado es vulnerable a una corrección”, dijo Eugenia Victorino, directora de estrategia para Asia en Skandinaviska Enskilda Banken AB en Singapur.

“El mercado ya está descontando más alzas de lo que sugieren los fundamentos”, dijo.

