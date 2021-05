Federer: Confío que en Wimbledon tenga el nivel para rivalizar con los mejores

Roger Federer. EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 31 may (EFE).- El suizo Roger Federer se mostró encantado de su regreso a Roland Garros, donde logró superar la primera ronda, pero aseguró que espera tener un nivel suficiente para rivalizar con los mejores del circuito en Wimbledon.

"Después de casi un año de recuperación, confío en que Wimbledon sea el momento en el que reencuentre la capacidad de jugar bien contra los mejores. No sé si voy a conseguirlo aquí en París...", aseguró tras derrotar al uzbeko Denis Istomin.

Y en cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Federer se mostró prudente pero ilusionado: "mi deseo es jugar, pero el formato final tiene que tener sentido para mi, mi familia, mi equipo y mi país".

Federer explicó que una de las claves para vencer al uzbeko fue aprovechar las pausas que ofrece el momento de coger la toalla para secarse el sudor entre puntos "para descansar" y que esa "fue la diferencia" con su derrota de hace dos semanas en Ginebra ante Pablo Andújar.

"Puede parecer una tontería, pero es verdad. A veces solo hace falta tomarse un poco de tiempo para respirar, andar hacia la toalla... En Ginebra (cuando perdió con Andújar en tres sets) casi no tomé esos 2, 3, 4, 5 segundos extra en los que normalmente descanso de esta manera", expuso el helvético.

"Hoy he hecho el esfuerzo de pensar en ello y eso me ha permitido sentirme, en general, mucho más claro", agregó.

También se sintió más cómodo en la pista y pudo desplegar un tenis más variado: "He podido hacer dejadas, subir a la red, volver al fondo de la pista, dar un golpe rápido...".

Ahora, el próximo escollo para el suizo en Roland Garros será el partido de segunda ronda contra Marin Cilic (47 en el ranking) ATP, que ha ganado 7-6(6), 6-1 y 6-2 al francés Arthur Rinderknech, invitado por la organización.