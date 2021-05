Expertos mexicanos califican el tabaco de "enemigo" social

Fotografía cedida por la Presidencia de México que muestra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatel, durante una conferencia de prensa el 27 de mayo de 2021 en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia de México / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 31 may (EFE).- Especialistas en salud hicieron este lunes un llamado a la población fumadora a dejar este hábito que "destruye a la salud" y es un "enemigo de la sociedad y la humanidad".

"(El tabaco) sigue siendo un agente destructor de la salud, de la vida, de las sociedades. Es, sin duda, un enemigo de la sociedad y la humanidad", dijo en rueda de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Por la conmemoración Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, el funcionario afirmó que se está haciendo un esfuerzo global por combatir el tabaco y, por ello, pidió no normalizar su consumo.

"Es importante no normalizar para evitar que sigamos viendo vidas perdidas y patrimonios perdidos", apuntó.

Miguel Malo, asesor de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que el tabaquismo es una epidemia global "de efectos letales".

Explicó que a nivel mundial el tabaco es responsable de más de 8 millones de muertes anuales, y apuntó que existen evidencia que han demostrado que entre fumadores el riesgo de enfermedad grave y fallecimiento por covid-19 se incrementa entre 40 y 50 %.

"La pandemia, incluso, ha llevado a manifestar a muchos fumadores a querer dejarlo", dijo.

No obstante, afirmó que es necesario que existan herramientas que ayuden a quienes quieren dejar este hábito pues abandonarlo resulta un desafío, pues de los más de 780 millones de personas que buscan dejar de fumar, solo 30 % tienen acceso a herramientas que puedan ayudarlos a hacerlo.

Evalinda Barrón, directora de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, indicó que el tabaco es un factor de riesgo para desarrollar diversas enfermedades pulmonares, pero además, tiene impacto "devastador" en la economía de las familias "las empobrece".

Por ello, dijo, deben existir alternativas eficaces y seguras para quien quiere dejar de fumar.

En ese sentido, Gady Zabicky Zirot, comisionado Nacional contra las Adicciones, detalló que en México el tabaco mata a 65.000 personas anualmente.

Por ello, dijo, han planteado una estrategia nacional de prevención contra adicciones que provee atención y seguimiento a consumidores tanto vía telefónica, presencial y en línea.

Asimismo, ha desarrollado campañas en redes sociales para proponer el abandono del tabaco.

LEGISLACIÓN ES CLAVE

Miguel Malo destacó la importancia de aprobar e implementar leyes para promover espacios públicos libres de humo y prohibición de la publicidad.

Subrayó el trabajo que ha hecho México al respecto, pues el pasado 28 de abril se aprobaron reformas a la ley general del tabaco que estaban dirigidas hacia esos puntos.

No obstante, López-Gatell recordó la injerencia que ha buscado tener la industria tabacalera para evitar estas reforma.

"El enemigo es la industria del tabaco, que mantienen activo este producto dañino a costa del bienestar de los demás".

Y acusó a la industria del tabaco de entrometerse para que se salten las regulaciones, "vemos dispositivos (como vapeadores) en calle, centros comerciales".

Recordó que los vapeadores son igual de dañinos que el cigarro convencional y solo provocan dependencia a la nicotina haciendo creer que tienen efectos menos dañinos para quien lo consume.

Puntualizó que es necesario que la sociedad avance en la generación de consensos nacionales tener espacios libres de tabaco.