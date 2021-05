Estudiantes se enfrentan con policías en estado mexicano de Chiapas

Estudiantes normalistas se enfrentaron hoy, con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

Tuxtla Gutiérrez (México), 31 may (EFE).- Unos 200 estudiantes de la escuela normal rural Mactumactzá del estado de Chiapas, sureste de México, se enfrentaron contra un número similar de agentes de la policía estatal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de la entidad.

El enfrentamiento ocurrió cuando los estudiantes intentaron ingresar a una instalación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas, que se ubica a menos de 500 metros de la escuela, informaron fuentes oficiales.

Ante la acción, los agentes replegaron con gases lacrimógenos a los estudiantes, quienes salieron a protestar, mediante el bloqueo de vías de comunicación, para exigir la salida de la cárcel de 19 de sus compañeros, quienes hace casi dos semanas fueron detenidos y recluidos en el penal El Amate en la ciudad de Cintalapa, a unos 77 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez.

El 18 de mayo, cientos de estudiantes protestaba por mejoras en la educación, entre ellas que el examen de ingreso fuera presencial y no en línea ya que un gran porcentaje de estudiantes no tienen acceso a internet.

Aquel día fueron detenidas y posteriormente encarceladas 95 personas, 74 mujeres y 21 hombres, por bloqueos a las vías de comunicación y vandalismo

Cuatro de los hombres eran desplazados de una comunidad del municipio de Chenalhó y también había dos menores de edad, quienes estaban en las protestas.

Días después, las mujeres fueron vinculadas a proceso en libertad, dos menores de edad fueron vinculados con la medida cautelar de externación, mientras que un juez determinó que los 19 hombres continuarían recluidos.

Según versiones, en el enfrentamiento de este lunes, los agentes actuaron contra los estudiantes ya éstos, durante sus protestas, retuvieron al menos unos 16 vehículos de carga de empresas nacionales y trasnacionales.

Las autoridades señalaron los estudiantes utilizaron los vehículos para bloquear las vías y al pedirles que desalojaran la calles comenzaron a agredir a los agentes con cohetones y piedras y fue cuando comenzó el choque, dijo a medios un mando de la policía.

La confrontación se alargó por algunas hora con varios agentes lesionados por la explosión de un cohetón, quienes requirieron de atención médica y la recuperación de seis vehículos.

Este fin de semana, los estudiantes arreciaron sus protestas con ataques a la sede del Poder Ejecutivo en la entidad y la quema de dos patrullas.

Mientras que este lunes también causaron destrozos a varios automóviles del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad y retuvieron una carro tanque de combustible de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Hasta el momento la situación es tensa, ya que la policía intento entrar la instalación educativa, mientras que los estudiantes pretendían incendiar algunos vehículos retenidos.

Los estudiantes han declarado que si no se da liberación de sus compañeros no permitirán el desarrolló de las elecciones en Chiapas, el próximo 6 de junio.

Tras los hechos, la Fiscalía estatal informó que ya indaga los hechos del fin de semana y de este lunes para lo cual abrió una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia.

Los jóvenes junto con maestros y organizaciones sociales se manifestado prácticamente todos los días desde que sus compañeros fueron detenidos donde han denunciado que la primera protesta, 18 de mayo, fue reprimida con uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, quienes además cometieron hostigamiento sexual contra las mujeres detenidas.