Esta startup está buscando que usted se olvide de su auto

(Bloomberg) -- La idea es simple: crear un servicio de transporte tan bueno que nunca más usted necesite un automóvil.

Desde 2015, en eso ha estado trabajando la startup finlandesa MaaS Global Oy. La compañía ha desarrollado una aplicación móvil, Whim, que ya se está utilizando en varias ciudades europeas y en Tokio. En la capital de Finlandia, 12% de los usuarios asegura que los ha impulsado a renunciar a sus automóviles, muchos otros dicen estar considerándolo.

MaaS Global, entre cuyos inversionistas están BP Plc, Mitsubishi Corp. y Toyota Financial Services, asegura que su aplicación es capaz de solucionar la congestión urbana y reducir la contaminación. De modo que, como la investigación lo muestra, vivir en un ambiente con aire más limpio contribuye de manera medible a la felicidad y al bienestar. Finlandia, donde el servicio fue pionero, tiene la mejor calidad de aire del mundo. Casualmente, también es el país más feliz del mundo.

El director ejecutivo, Sampo Hietanen, dice que crear un mundo en el que sea más conveniente no tener su propio automóvil es una forma obvia de reducir las emisiones de carbono del transporte. Solo en Estados Unidos, ese sector representa casi 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, más que cualquier otro.

“Siendo realistas, si queremos abordar las emisiones de CO2 del transporte, tenemos que encontrar una forma de preservar nuestra libertad de movimiento de la misma manera que con un automóvil”, dijo Hietanen en una entrevista.

Whim, que recién se fusionó con Wondo, rival español fundado por la empresa de infraestructuras Ferrovial SA, ofrece a los usuarios la opción de planificar y pagar un viaje a través de una aplicación única. La plataforma proporciona acceso a una gama de servicios como scooters eléctricos, bicicletas urbanas, transporte público e incluso taxis de precio fijo en distancias cortas. Los servicios varían de una ciudad a otra. La plataforma cuenta con 300.000 usuarios en todo el mundo.

Tanto Whim como Wondo trabajan como planificadores de rutas, sugiriendo la mejor manera de ir del punto A al B, y ofrecen la opción de comprar boletos o reservar vehículos dentro de sus aplicaciones. Además de los planes de pago por uso, Whim tiene suscripciones mensuales, igual que Netflix para entretenimiento.

“Hemos aprendido que el modelo de precios debe ser inicialmente de pago por uso, porque la gente primero quiere probar esto antes de comprometerse con las suscripciones”, dijo Hietanen, quien también es fundador de la empresa.

Sin embargo, estudios recientes en el Reino Unido y los Países Bajos sugieren que las personas están muy apegadas a sus automóviles y que dichos servicios tienden a atraer principalmente a los viajeros que ya usan el transporte público.

“El valor de MaaS no está en suplir la conveniencia del automóvil privado, que es bastante poco realista, sino en crear una opción de viaje multimodal que ofrezca oportunidad a las personas de ser parte de una iniciativa diseñada para crear actividades más habitables, socialmente inclusivas y futuros sostenibles”, escribieron Elena Alyavina, Alexandros Nikitas y Eric Tchouamou Njoya de la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido en un informe de investigación.

Para Hietanen, está claro que la industria aún está en sus primeros años, y la verdadera promesa de la movilidad como servicio se hará evidente cuando esta se combine con vehículos compartidos autónomos (con suerte eléctricos) que puedan ampliar el mercado potencial más allá de los centros urbanos a las zonas rurales.

“Somos como Netflix cuando todavía enviaba los DVD por correo”, señaló.

Actualmente, Whim está disponible en Helsinki, Viena, Amberes, en la región de Birmingham en el Reino Unido y en el área metropolitana de Tokio. El 1 de junio, será lanzada en Suiza, la primera vez que el servicio MaaS abarcará todo un país.

Wondo opera en Madrid con planes de expandirse en España y Portugal, dijo Hietanen. MaaS Global espera utilizar la red existente de Ferrovial para eventualmente llevar su servicio a Estados Unidos y Sudamérica, luego de que el año pasado sus planes de abrir en Miami, Vancouver y Chicago fracasaran.

Nota Original:This Startup Is Trying to Convince Clients to Give Up Cars (1)

