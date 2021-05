España.- Casado asistirá a la concentración en Madrid contra los indultos a los líderes del 'procés'

11-05-2021 El secretario de Organización del PP, Teodoro García Egea (i) y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado (d) que preside la reunión del Comité de Dirección del PP en la sede de Génova, a 11 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Esta reunión se produce una semana después de la victoria del partido en las elecciones a la Asamblea de Madrid y después también de la dimisión de la hasta hora presidenta del PP valenciano. POLITICA David Mudarra/ PP



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes que el presidente del partido, Pablo Casado, asistirá a la concentración contra los indultos a los líderes del 'procés' que ha convocado la plataforma Unión 78 el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid.



"Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado", ha señalado, para añadir que Casado ya estuvo en la manifestación contra la reforma educativa, la llamada 'Ley Celaáa', y ahora "apoyará y estará presente" en la concentración contra los indultos



Tras asegurar que si Sánchez tuviera mayoría absoluta no habría indultos, el dirigente del PP ha acusado a Sánchez de querer "reescribir la sentencia" del Supremo para "comprar dos años más de legislatura". "No es un indulto, realmente es un pago político", ha declarado García Egea.



"EL PP NO VA A CALLAR"



El secretario general de los 'populares' ha señalado que el PP apoyará todas las manifestaciones en la calle contra los indultos y ha recordado que el PP trabaja por "unir a los españoles en las urnas" y evitar que "sientan vergüenza de este Gobierno, que pretende reescribir la sentencia del Supremo" con un "autoindulto escandaloso". "El PP no va a callar porque en política no todo vale", ha proclamado.



El PP desveló ya el pasado viernes que la formación estaría presente en esa convocatoria de la plataforma Unión 78, que está integrada por Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, pero este lunes ha confirmado que la delegación estará encabezada por el presidente del partido. Además, el PP ha anunciado mociones contra los indultos en los ayuntamientos de toda España y en los Parlamentos autonómicos para forzar al PSOE a retratarse.