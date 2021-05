España.-Av.- Sánchez avisa a Marruecos que es "inaceptable" que no respete las fronteras por desavenencia en política exterior

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy a Marruecos que es "inaceptable" que diga que ha utilizado la inmigración y no ha respetado las fronteras por una desavenencia en materia de política exterior.



Sánchez ha respondido así al ministro de Exteriores de Marruecos quien hoy ha asegurado que la crisis diplomática y migratoria con España tiene su origen en el Sáhara.



"Si está diciendo que se ha utilizado el asalto a la valla de Ceuta por más de 10.000 marroquíes me parece absolutamente inaceptable", ha advertido Sánchez quien ha recalcado que "no es aceptable decir que se atacan las fronteras por desavenencias en política exterior".