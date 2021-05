El Tianguis turístico de México 2021 será en noviembre de forma presencial

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 31 may (EFE).- El Tianguis Turístico de 2021, la mayor feria de turismo de México, se celebrará de forma presencial entre el 16 y 19 de noviembre en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, tras dos ediciones virtuales por la pandemia, informó este lunes la Secretaría mexicana de Turismo.

"Con la finalidad de tener el mejor Tianguis Turístico de México, la Secretaría de Turismo y el Gobierno de Yucatán hemos determinado adelantar unos días la realización de este evento, el más importante en materia turística de América Latina", explicó la dependencia en un comunicado.

Así el Gobierno dio respuesta a las peticiones de diversas organizaciones del sector privado y de la industria turística internacional para hacer más factible su presencia en este encuentro de negocios.

La secretaría informó que esta edición será presencial, a diferencia de las ediciones de 2020 y la primera de este 2021, que fueron telemáticas por la pandemia de covid-19.

Aseguró que Yucatán se encuentra listo con todas las medidas de seguridad sanitaria "para el cuidado de la salud de visitantes y pobladores".

Además, el estado está "ansioso" por mostrar al mundo "no solo los atractivos de la región, sino también la calidad y variedad de su infraestructura hotelera, así como la extensa oferta de actividades y servicios turísticos con los que cuenta".

Este evento se ha realizado en 36 ocasiones en Acapulco, lugar donde nació y se mantuvo ininterrumpidamente hasta 2011. Desde entonces, ha sido itinerante pasando por las ciudades de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, hasta llegar a Mérida.

El turismo es uno de los sectores que más ha sido impactado por la pandemia de covid-19, pues se estima que una tercera parte de la contracción histórica del PIB de 8,2 % en 2020 se debió al desplome del turismo.

Esta industria aporta el 8,7 % del PIB mexicano y, según las previsiones del Gobierno, no se recuperará completamente hasta 2023 del golpe sufrido por esta pandemia, que ha dejado hasta el momento más de 2,4 millones de casos confirmados y 223.507 defunciones.

Según un reporte del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), México recibió 46 % menos visitantes internacionales en 2020, lo que representó una pérdida de 13.000 millones de dólares.

Aun así, México fue el tercer país más visitado en el mundo en 2020, según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un fenómeno coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas del país.