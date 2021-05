El Metropolitanos golea y hunde al LALA en el fútbol venezolano

Imagen de archivo del jugador Marco Bustillo de Metropolitanos. EFE/José Jácome/ Archivo

Caracas, 30 may (EFE).- El Metropolitanos goleó este domingo al LALA por 5-1 y lo dejó en el foso de la tabla de clasificación del fútbol venezolano que ha quedado divida en tres grupos debido a las complicaciones por la pandemia de la covid-19.

El delantero Marco Bustillo fue el responsable de un doblete y el encargado de abrir el marcador en el partido en el que sus compañeros Evelio Hernández, Luis Martell y Gabriele Rosa consiguieron las otras tres dianas que le entregaron la victoria al Metropolitanos.

Estos son otros titulares que deja la jornada del fútbol venezolano:

EL ARAGUA VUELVE A CAER

El Aragua, que parecía haber despertado en la sexta jornada de la liga del fútbol venezolano al vencer al Yaracuyanos 1-0, volvió a caer en la séptima etapa del campeonato en la que se enfrentó al Carabobo que le venció por 3-1.

El delantero Cristian Novoa, del Carabobo, consiguió el primero de los tres goles para su equipo en una jornada en la que el Aragua volvió a dar muestras de su mala racha en la temporada.

EL PORTUGUESA EN BUEN RITMO

El Portugesa mantuvo el buen ritmo durante esta jornada al vencer al Zulia por 2-1 con goles del delantero Yanowsky Reyes y del defensa paraguayo Iván Cañete.

El resaltado de esta jornada lo dejó un poco más cerca del segundo puesto de la clasificación del grupo B del campeonato al acumular 8 puntos, 4 menos que el Gran Valencia.

EMPATES SIN INCIDENCIA

El Gran Valencia y el Lara se enfrentaron en un partido en el que ambos equipos demostraron su dominio en la cancha, dejando el marcador con un resultado de 3-3 que no les perjudicó sus posiciones en la tabla de clasificación.

Quienes también terminaron en una situación similar fueron Monagas y Atlético Venezuela que se midieron en un partido que no dejó puntos a ninguno de los equipos tras culminar el juego con un resultado de 0-0.

MÉRIDA VENCE A ZAMORA

El delantero venezolano Wilson Barrios fue el responsable de conseguir el gol para el conjunto merideño en el minuto 53 del partido, una victoria que los reivindica ante las últimas dos jornadas en las que habían perdido.

Con este resultado, Mérida acumula la misma cantidad de puntos que Zamora, para un total de 9, un equipo que ha tenido un desenvolvimiento regular en la temporada.