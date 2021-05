El BBVA deberá contar con unas reservas de fondos propios del 24,8 % en 2022

Fachada de la sede corporativa del BBVA, en el distrito de Las Tablas en Madrid. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 31 may (EFE).- El BBVA deberá contar el 1 de enero de 2022 con unas reservas de fondos equivalentes al 24,8 % del total de fondos propios y pasivos admisibles, según el nuevo requisito regulatorio MREL que le ha comunicado este lunes la Junta Única de Resolución europea (JUR).

En un hecho relevante remitido al supervisor español del mercado, la CNMV, la entidad explica que ya cumple con este porcentaje, que se ha reducido respecto al 28,5 % requerido la última vez debido a que la nueva normativa no incluye los colchones de capital combinados.

El objetivo del MREL es garantizar que los bancos europeos dispongan de fondos propios e instrumentos de pasivo capaces de absorber posibles pérdidas en caso de que el supervisor considere que fallan.

De esta forma, la JUR quiere asegurar que en caso de quiebra de un banco, no sea el contribuyente el que soporte las pérdidas, sino los accionistas, inversores y acreedores, para que repercuta lo menos posible en la economía real.

Este requisito de MREL en términos de activos ponderados por riesgo (APR) equivale al 10,25 % en términos de exposición total, añade el banco.

El requerimiento MREL no se aplica al balance consolidado de la entidad, sino a un perímetro europeo, que se refiere a BBVA SA, sociedad matriz del Grupo donde engloba el negocio en España.

Según los datos de cierre de 2019 del balance analizado por el supervisor, los APR totales de BBVA de este ámbito de resolución europeo ascienden a 204.218 millones de euros, mientras que la exposición total considerada para calcular el ratio de apalancamiento alcanza los 422.376 millones de euros.

La JUR también establece un requisito de subordinación, según el cual las entidades deben cumplir parte de su requisito de MREL con un porcentaje mínimo de instrumentos subordinados, como capital regulatorio, deuda subordinada o bonos senior no preferentes.

En el caso de BBVA, a partir del 1 de enero de 2022 deberá mantener unos recursos propios y pasivos subordinados elegibles equivalente al 13,50 % del total de su grupo de resolución, en términos de APR, frente al requisito anterior del 15,05 %.