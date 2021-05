Ecuador buscará aprovechar su gran momento individual ante Brasil y Perú

Fotografía cedida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que muestra al entrenador de la selección, el argentino Gustavo Alfaro (2i), mientras dirige un entrenamiento el 30 de mayo de 2021, en Quito (Ecuador). EFE/FEF

Guayaquil, 31 may (EFE).- La selección de Ecuador buscará aprovechar el gran momento futbolístico de la mayoría de sus 31 convocados para buscar un buen resultado ante Brasil, el próximo 4 de junio, en Porto Alegre, por la fecha 7 de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, y el 8, cuatro días después, frente a Perú en Quito.

Además del buen momento de los jugadores que dirige el argentino Gustavo Alfaro, la presencia con buenos resultados y el rendimiento mostrado, llenan de esperanza a los fanáticos ecuatorianos que esperan un gran desempeño contra el 'Scratch' y ante los 'Incas'.

El argentino llegó al equipo a finales de agosto de 2020 en medio de una crisis administrativa y futbolística, con una administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) peleándose por la presidencia entre Francisco Egas y Jaime Estrada.

Una puja que trascendió fronteras y terminó con la suspensión de Estrada, y un equipo echo pedazos tras los fracasos en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América de Brasil 2019.

A punta de trabajo y decisiones acertadas para rearmar el equipo en menos de un mes, Alfaro debutó contra Argentina y, a pesar de la derrota, dejó una muy buena imagen individual y colectiva.

Después el abrazo con el triunfo se ha prolongado desde el 4-2 frente a Uruguay, continuó con el 2-3 sobre Bolivia y se consolidó con la goleada por 6-1 contra Colombia.

En medio de la pandemia por la covid-19 y la incertidumbre si se jugaban o no las fechas 7 y 8, luego de suspenderse en marzo pasado la quinta y sexta fecha de visitante contra Venezuela y de local ante Chile, el equipo ha vuelto con el optimismo encendido y desde el lunes de la semana pasada comenzó a trabajar con 10 de los convocados, en su mayoría titulares en los primeros partidos de Alfaro.

Bajo las órdenes del técnico, que sustituyó a Jordi Cruyff, los jugadores trabajaron en el complejo de "La Casa de la Selección", en Quito.

Entre los llamados, estuvieron el portero Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), el defensa Piero Hincapié (Talleres de Córdoba-ARG), los centrocampistas Moisés Caicedo (Brighton-GBR), Christian Noboa (Sochi-RUS) y los atacantes Leonardo Campana (Famalicao-POR), Gonzalo Plata (Sponting-POR), Enner Valencia (Fenerbahce-TUR), Michael Estrada (Toluca-MEX), Fidel Martínez (Tijuana-MEX) y Ángel Mena (León-MEX).

De todos ellos, el único que no estará contra Brasil será el atacante Gonzalo Plata por suspensión, como consecuencia de sacarse la camiseta para celebrar un gol frente a Colombia.

Alfaro dio este domingo la lista de los 31 convocados para los partidos contra Brasil y luego ante Perú, y lo más probable será que esos mismos queden concentrados con miras a la Copa América de Brasil, tras el cambio de sede por los inconvenientes políticos y sociales que predominan en Colombia y una negativa de las autoridades de salud para que la Copa se juegue en Argentina.

- Los 31 convocados:

Porteros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), Hernán Galíndez (Universidad Católica), Pedro Ortiz (Emelec) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle).

Defensas: Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP), Diego Palacios (Los Ángeles-USA), Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Pedro Pablo Perlaza (Liga de Quito), Félix Torres (Santos-MEX), Ángelo Preciado (Genk-BEL), Piero Hincapié (Talleres de Córdoba-ARG), Mario Pineida y Luis León (Barcelona).

Volantes: Carlos Gruezo (Augsburgo-GER), Moisés Caicedo (Brighton-ING)), Jehgson Méndez (Orlando City-USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Damián Díaz (Barcelona), Juan Cazares (Fluminense (Brasil), José Carabalí (Universidad Católica), Dixon Arroyo (Emelec) y Christian Noboa (Socchi-RUS).

Delanteros: Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), Ángel Mena (León-MEX), Enner Valencia (Fenerbahçe-Turquía), Michael Estrada (Toluca-MEX), Leonardo Campana (Famalicão-POR), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Fidel Martínez (Tijuana-MEX) y Jordi Caicedo (CSKA Sofía-BUL).