Economía.- Gurría despide 15 años al frente de la OCDE con una recuperación en curso más fuerte, pero más desigual

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El mexicano Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 2006, ha culminado hoy su labor al frente del 'think tank' de los países ricos, cuyo testigo recogerá formalmente desde este martes y por un periodo de cinco años el australiano Mathias Cormann.



Gurría, de 71 años, asumió la dirección de la organización con sede en París apenas un año antes del estallido de la crisis subprime en Estados Unidos, que acabaría derivando en la Gran Recesión a nivel global durante los años 2008 y 2009.



En su última rueda de prensa como secretario general de la OCDE, el mexicano ha presentado este lunes las últimas proyecciones macroeconómicas, que reflejan un mayor grado de optimismo general por el efecto de las campañas de vacunación y la implementación de estímulos, particularmente en las economías avanzadas, lo que conlleva el riesgo de una recuperación con mayores desigualdades.



"Si bien la recuperación hará que la mayor parte del mundo vuelva a los niveles de PIB previos a la pandemia para finales de 2022, esto está lejos de ser suficiente", subraya la organización en su análisis, señalando que la economía mundial se mantiene por debajo de su trayectoria de crecimiento prepandémica y en demasiados países de la OCDE los estándares de vida para fines de 2022 no volverán al nivel esperado antes de la pandemia.



De este modo, la OCDE espera que el PIB mundial crecerá este año un 5,8% y un 4,4% en 2022, frente a las expectativas de expansión del 5,6% y del 4%, anticipadas, respectivamente, el pasado mes de marzo.



Entre los países de la OCDE, la economía estadounidense aparece como el principal motor de crecimiento, con una expansión estimada del PIB en 2021 del 6,9% y del 3,6%, aupada por el impacto del billonario programa de estímulos aprobado y los avances en la campaña de vacunación.



De su lado, la zona euro ve también mejorados sus pronósticos de crecimiento para este año y el siguiente, hasta el 4,3% en 2021 y el 4,4% en 2022, mientras que el PIB de Japón crecerá un 2,6% este año y un 2% el próximo.



Fuera de la OCDE, la organización ha mejorado sustancialmente sus previsiones de crecimiento para China, hasta el 8,5% en 2021 y el 5,8% en 2022, mientras que el PIB de la India crecerá este año un 9,9% y un 8,2% el próximo.



"La eficacia de los programas de vacunación en muchos países han hecho que las perspectivas económicas sean hoy más prometedoras", ha destacado Ángel Gurría, quien, sin embargo, ha advertido de la necesidad urgente de acelerar la producción y distribución equitativa de vacunas.



GLOBALIZACIÓN Y REFORMAS.



Durante su mandato, la OCDE ha ampliado su alcance con la incorporación de ocho nuevos miembros, hasta los actuales 38, con la adhesión oficial de Costa Rica.



En concreto, en 2010 se sumaron a la OCDE como nuevos miembros Eslovenia, Estonia, Israel y Chile, mientras que en 2016 se incorporó Letobia y dos años después Lituania, siendo Colombia en 2020 la penúltima incorporación al 'think tank'.



Además de una recuperación firmemente asentada tras la crisis Covid, el mandatario mexicano deja también encarrilado el acuerdo para reformar la fiscalidad internacional de la economía digital liderada por las grandes multinacionales.



A este respecto, el mexicano indicó que la OCDE espera culminar en los próximos meses un acuerdo al respecto, así como el establecimiento de un impuesto mínimo de sociedades a nivel internacional.



"Estamos a unos meses de distancia de poder tener una acuerdo sobre el tema de los impuestos digitales, incluyendo un impuesto mínimo", apuntaba Ángel Gurría la semana pasada durante la presentación del estudio sobre la economía española realizado por el 'think tank', el último acto circunscrito a un país en el que actuó como secretario general.