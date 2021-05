Delbonis vaticina "interesante partido típico de polvo de ladrillo" ante Andújar

El argentino Federico Delbonis (N.52) del mundo), próximo rival de Pablo Andújar (68º) en segunda ronda de Roland Garros, vaticinó este lunes un "partido interesante, típico de polvo de ladrillo" ante el tenista español en un duelo entre dos de los jugadores más en forma más por debajo del puesto 50 de la ATP.

"Creo que va a ser un partido interesante, nos conocemos bien, fuera de la cancha nos llevamos bien, hemos entrenado juntos, va a ser un partido típico de polvo de ladrillo", auguró Delbonis en conferencia de prensa tras derrotar al moldavo Radu Albot (89º) por 6-1, 2-6, 6-0, 6-1 en primera ronda del torneo parisino.

El próximo rival del segundo tenista argentino mejor colocado en el ranking ATP tras Diego Schwartzman (10º) será el español Pablo Andújar (68º), que viene de lograr el domingo la gesta de eliminar al número 4 del mundo, el austríaco Dominic Thiem.

Será un duelo entre dos tenistas con experiencia -Delbonis tiene 30 años de edad, por los 35 del español- y que están en un buen momento de juego.

"Uno cuando ya es un poco más grande, en otra etapa de su carrera, (el tenis) lo vengo disfrutando de otro lado, obviamente con la seriedad que se merece, fui entendiendo más mi juego, podía jugar otras variantes", confesó Delbonis.

- 'Disfrutar de este día -

El argentino de Azul fue semifinalista en Belgrado este mes, y Andújar derrotó a Roger Federer en Ginebra, poco antes de su victoria del domingo ante Thiem.

"La verdad que ahora me genera alegría haber ganado un partido en Roland Garros después de venir de una semifinal, (pero) poco tiempo de preparación, quiero disfrutar de este día, de la victoria, y mañana pensar en el partido contra Andújar".

"Estoy contento con cómo lo vengo haciendo, daré mi máximo y después analizaré lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, si hago las cosas bien puedo tener opciones en todo momento", explicó Delbonis, que nunca superó la segunda ronda de Roland Garros en sus ocho participaciones previas. "Nunca me puse a pensar qué sería un buen Roland Garros porque es generarte expectativas y me tengo que enfocar en el partido de segunda ronda".

Preguntado sobre su relación con los medios y la polémica surgida por la negativa de la número 2 del mundo, la japonesa Naomi Osaka, de someterse a las preguntas de los periodistas, el argentino respondió sin entrar a valorar la postura de la nipona: "Por mi forma de ser, introvertido, he tenido poca relación con ustedes, no porque no quiera sino porque mi aspecto es así, con poca gente me abro, pero cuando me abro soy buen tipo, gracioso, pero me cuesta abrirme con todos el mundo".

"Hay gente que busca hacer daño, otros informar y hacer las cosas bien. Cuando las cosas las haces con buena manera, con buena leche, retribuye para los dos lados, tanto para mí como para la gente que está trabajando en esto", añadió.

iga/dr