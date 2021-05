Coronavirus.- Lasso presenta un nuevo plan de vacunación como clave para su programa económico

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentado este lunes un nuevo plan para la inoculación contra la COVID-19 del país, propuesta que ha tildado como "el más importante programa económico" y que ha sido una de las promesas claves de su campaña electoral.



Lasso ha explicado en una rueda de prensa más detalles sobre este nuevo sistema, que "no solamente es un programa sanitario y social", sino "el más importante programa económico que podamos presentar".



El mandatario ha destacado este plan como "un proceso abierto para todos los ciudadanos" y ha recalcado que se encuentra en plena negociación con organismos internacionales y otros países para la adquisición de vacunas.



"Vamos a insistir a nuestros amigos de Estados Unidos, de Naciones Unidas, de China, Rusia, Reino Unido, Canadá y todos los países del mundo donde se fabrican vacunas, incluidos Argentina y Brasil, para que nos apoyen con este proceso de vacunación", ha expresado.



Asimismo, Lasso ha anunciado que el Gobierno ecuatoriano se encuentra gestionando la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V con Rusia así como ha habido acercamientos con China, según recoge 'El Comercio'.



Por su parte, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, ha mencionado que se trata de un plan "inédito" que busca vacunar "a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días" del Gobierno de Lasso, tal y como el presidente mencionó en su toma de posesión hace una semana.



"Estamos iniciando un plan de vacunación inédito en este periodo de tiempo, donde simplemente se dictan las políticas de la vacunación pero no se entremezcla la política en la vacunación", ha dicho Borrero.



El plan presentado busca acelerar la vacunación de los ecuatorianos y para ello se han detallado nuevas fechas como que la población entre 40 y 64 años recibirá la primera dosis en los próximos 15 días así como la de 16 y 49 años con enfermedades graves.



El conservador Guillermo Lasso asumió la semana pasada el bastón de mando en Ecuador con el objetivo de que la emergencia derivada de la pandemia no termine de eclipsar otros retos pendientes, tanto en el ámbito socioeconómico como en el político. Hasta ahora, Ecuador ha registrado más de 426.000 casos de coronavirus y más de 20.500 muertes.