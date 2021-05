Condenan a cinco disidentes de las FARC por delincuencia organizada en Ecuador

En la imagen un registro del fiscal general de Ecuador, Wilson Toainga. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 31 may (EFE).- La Fiscalía General del Estado informó este lunes de que la Justicia ecuatoriana sentenció a cinco personas relacionadas con el difunto líder de una disidencia de las FARC conocido como alias "Guacho", por delincuencia organizada.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que un Tribunal de Garantías Penales de la ciudad costera de Esmeraldas, "sentenció a nueve años y cuatro meses de prisión a Lino R. S., Émerson G. K., Jimmy Ch. K., Wilmer A. M. y Miguel C. C., como responsables del delito de delincuencia organizada".

Los procesados fueron detenidos en el operativo denominado "Libertador I", que se organizó tras la detonación de un carro bomba en el Cuartel de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero de 2018.

El fiscal Wilson Toainga sustentó su acusación en los elementos recabados a través de la Asistencia Penal Internacional de Colombia, pericias de evidencias practicadas por Criminalística, análisis de los dispositivos celulares encontrados, versiones y el informe investigativo elaborado por el personal de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).

La investigación de la Fiscalía señala a los procesados como integrantes del frente delictivo "Oliver Sinisterra", liderado por Walter Patricio A., alias "Guacho", agrupación a la que se atribuye el secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio en 2018.

Ese equipo se desplazó a la frontera con Colombia precisamente para realizar reportajes sobre la situación de violencia en la zona, poco después del estallido de un carro bomba.

La sentencia en el caso de delincuencia organizada, emitida por los jueces Carlos Barrera, Walter Patricio Caicedo y Ginnio Estupiñán, dispone, además, el pago de una multa de veinticinco salarios básicos y de 200.000 dólares como reparación integral al Estado ecuatoriano.

Los ya sentenciados habían sido sobreseídos por un Tribunal en primera instancia, decisión judicial que fue apelada por el órgano fiscal que obtuvo la condena.

La Fiscalía recordó que, hasta el momento, diecinueve personas han sido procesadas y sentenciadas en el caso por delincuencia organizada, relacionado con el atentado al Cuartel de Policía en San Lorenzo.