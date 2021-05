Colombia.- La alcaldesa de Bogotá rechaza la militarización como respuesta a las protestas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado este lunes su rechazo a la militarización impuesta por el presidente colombiano, Iván Duque, en algunas regiones del país en respuesta a las protestas del paro nacional iniciado ya hace más de un mes para protestar contra Duque y ha rechazado en particular que se pueda aplicar a la capital.



"Necesitamos que el Gobierno Nacional no se radicalice. Con razón el Comité le pide que responda con inversión social y no con militarización", ha afirmado en una entrevista con Blu Radio. "Un estallido social de pobreza y desempleo no se va a solucionar a bala. Aquí hay de lado y lado. Los que apoyan al Gobierno buscan una represión, y los contrarios al Gobierno una rebelión", ha argumentado.



El pasado 28 de mayo, Duque emitió un decreto que ordena a varios gobernadores coordinar esfuerzos con las autoridades militares ante los bloqueos en las carreteras impulsadas por los manifestantes. El decreto afecta a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.



Sin embargo, López ha criticado también a los políticos que "se están aprovechando" de esta situación, como el senador Gustavo Bolívar, a quien reprochó por "romantizar la autodefensa ciudadana" al hacer una colecta para comprar equipos de protección para los manifestantes.



La Fiscalía de Colombia ha confirmado este lunes que se han notificado 20 muertes desde el inicio del paro nacional que guardan relación directa con las protestas y movilizaciones, mientras que otras nueve siguen en proceso de investigación. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales cifran en 59 los fallecidos desde el inicio del paro.



A un mes de que estallaran las protestas contra la reforma tributaria presentada por Duque, posteriormente retirada, las marchas y las movilizaciones continúan. Decenas de miles de personas participaron en ellas este fin de semana en varias ciudades del país, como Bogotá y Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones y en donde mayores episodios de violencia se han registrado hasta ahora.