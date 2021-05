Colombia.- Gobierno de Colombia y Comité de Paro Nacional continúan sin avances en los diálogos

Manifestaciones en rechazo de bloqueos y violencia



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia y el Comité de Paro Nacional han finalizado este domingo la quinta ronda de diálogo para abarcar la crisis que vive el país desde el estallido de protestas sin alcanzar ningún acuerdo.



Después de un encuentro de 11 horas, ambas partes se reunirán el próximo 2 de junio y el Comité pretende insistir en la desmilitarización de la movilización social y el respeto de los Derechos Humanos mientras que el Gobierno han insistido en que no cederán hasta que se levanten los bloqueos en el país, según recoge Caracol Radio.



Estos son los dos puntos que bloquean la firma de un preacuerdo que abra las negociaciones. "Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos", han manifestado en un comunicado desde el Gobierno colombiano.



NUEVAS MOVILIZACIONES EN RECHAZO DE BLOQUEOS Y VIOLENCIA



Miles de personas se han manifestado este domingo en rechazo a los bloqueos y hechos de violencia vestidos de blanco en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades.



En las protestas se han leído mensajes como "No más protestas, no más bloqueos", "Policía, amigo, el pueblo está contigo" y estos mensajes han provocado tensiones entre otros manifestantes que apoyan el paro, según recoge 'El Tiempo'.



La manifestación fue impulsada a través de redes sociales por congresistas del Centro Democrático (CD), quienes han reiterado su apoyo a las autoridades policiales criticadas por la violencia que se está viviendo en las manifestaciones.



Por otro lado, en otros puntos del país se han registrado algunos altercados como el intento de incendiar un edificio municipal en Facatativá, en el Área Metropolitana de Bogotá, según recoge Radio Nacional de Colombia.



El pasado jueves Colombia cumplió un mes de huelga general indefinida, el conocido como paro nacional, una protesta surgida contra la reforma fiscal presentada por el presidente Duque y luego retirada. Ahora los manifestantes protestan contra la violencia de las fuerzas de seguridad y exigen reformas sociales. Al menos 59 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones.