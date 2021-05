CEDEAO anuncia que suspende la membresía de Mali por el golpe de Estado

Los golpistas depusieron la pasada semana al presidente Bah Ndaw y a su primer ministro Moctar Ouané, y fue el vicepresidente, Assimi Goita (c), quien asumió el mando supremo, refrendado después por la Corte Constitucional. EFE/EPA/STR/Archivo

Bamako, 30 may (EFE).- La Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) decidió hoy, al término de una sesión extraordinaria consagrada a la crisis en Mali, suspender a este país de todas las instituciones de la comunidad como resultado del doble golpe de Estado perpetrado por los militares en agosto pasado y la semana pasada.

La cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la CEDEAO, celebrada en la capital de Ghana, Accra, anunció la suspensión de Mali "conforme a las disposiciones de la CEDEAO" (que castigan los cambios violentos constitucionales), al tiempo que exige el nombramiento de un nuevo primer ministro civil y "un gobierno inclusivo" que complete el programa de transición.

Recuerda, además, que los actuales gobernantes de facto "deben respetar el proceso de transición de 18 meses" y mantener la fecha del 27 de febrero de 2022 para las nuevas elecciones presidenciales, y recuerdan que según lo pactado con la CEDEAO las primeras autoridades de la transición -presidente, vicepresidente y primer ministro- no tendrán derecho a participar en esas elecciones.

Los golpistas depusieron la pasada semana al presidente Bah Ndaw y a su primer ministro Moctar Ouané, y fue el vicepresidente, Assimi Goita, quien asumió el mando supremo, refrendado después por la Corte Constitucional.

Aunque no se han hecho públicas las razones del golpe, se cree que Goita, que encabezó también el golpe de agosto pasado, se oponía a dejar fuera del gobierno de transición a militares que tuvieron protagonismo durante la asonada del pasado agosto.

La CEDEAO es la institución que ha pilotado desde fuera de Mali el proceso de transición en los pasados meses, en concertación con los golpistas, pero con el nuevo levantamiento militar ha quedado totalmente desautorizada.