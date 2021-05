Cambio climático sería responsable de 37% de muertes por calor

(Bloomberg) -- Según un artículo publicado en Nature Climate Change, más de una de cada tres muertes relacionadas con el calor en todo el mundo se puede atribuir al cambio climático antropogénico.

En un análisis de casi 30 millones de muertes en 43 países, con datos de 1991 a 2018, el estudio encontró que 37% de las muertes en promedio fueron resultado del calentamiento global inducido por el hombre. En algunos lugares, esta proporción aumentó a más de 75%.

“El aumento de la mortalidad es evidente en todos los continentes”, dijo el documento, que incluye contribuciones de por lo menos 70 científicos. “Las cargas variaron geográficamente, pero en muchos lugares fueron del orden de decenas, a cientos de muertes por año”.

El estudio muestra que el nivel de calentamiento varía en todo el mundo, con algunos lugares registrando pocos cambios desde la época preindustrial, mientras que otros han visto aumentar las temperaturas promedio en más de 1 grado Celsius. De manera similar, el nivel de mortalidad debido a temperaturas más altas varía ampliamente. Por ejemplo, un día de 31 grados en Chicago, el percentil 99 de la temporada cálida, se asoció con un aumento de 36% en el riesgo de mortalidad, según el estudio. Sin embargo, un día de 28 grados en Berlín (el percentil 99 para esa ciudad) aumentó el riesgo en un 57%.

Los resultados indican que algunos de los países más afectados se encuentran en el sur de Europa, con España, Grecia e Italia sufriendo algunos de los mayores aumentos en la mortalidad relacionada con el calor debido al cambio climático. Otras regiones afectadas son Irán y Kuwait, Tailandia y Filipinas en el sudeste asiático, y varios países de Centro y Sudamérica.

