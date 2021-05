Brasil se entrena con un recuperado Gabigol y el creativo Everton Ribeiro

Fotografía cedida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de los jugadores Renan Lodi (i) y Roberto Firmino durante el segundo entrenamiento de la selección Brasil ayer, en Granja Comary en Teresópolis (Brasil). EFE/Lucas Figueiredo/CBF/

Río de Janeiro, 31 may (EFE).- La selección brasileña que se prepara para los partidos con Ecuador y Paraguay por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 se entrenó este lunes por primera vez con el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', recuperado de una virosis y que participó normalmente durante la práctica.

Tanto 'Gabigol' como el central Rodrigo Caio y el centrocampista Everton Ribeiro, que jugó como creativo de Brasil en sus primeros cuatro partidos por las eliminatorias, llegaron este lunes a la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la Canarinha tiene en la ciudad serrana de Teresópolis y en el que el equipo se entrena desde el miércoles pasado para su partido del viernes con Ecuador.

Los tres jugadores del Flamengo se presentaron a sólo cuatro días del primer compromiso debido a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) permitió que actuaran en el partido del domingo en que el campeón brasileño en los dos últimos años se impuso por 1-0 al Palmeiras en su debut en la Liga este año.

De los tres tan sólo Gabigol se sumó inmediatamente a los entrenamientos comandados por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', mientras que los otros dos tuvieron un día de descanso tras haber actuado el domingo.

La presencia de Gabigol en el entrenamiento que la selección hizo en la tarde sorprendió debido a que el delantero, goleador del Campeonato Brasileño en 2018 y 2019 y de la Copa Libertadores de 2019, no pudo ser alineado ayer por el Flamengo por problemas gastrointestinales.

El goleador actuó normalmente durante todo el entrenamiento pese a los problemas que le fueron diagnosticados el sábado al parecer provocados por una virosis.

Igualmente apareció por primera vez en el entrenamiento Weberton, portero del Palmeiras y que se unió a la concentración de la Canarinha en la noche del domingo tras el partido con el Flamengo.

Con los cuatro jugadores que se integraron a los entrenamientos, Tite ya cuenta con 22 de sus 24 convocados y tan sólo espera la llegada el martes de los jugadores del Manchester City, el portero Ederson y el delantero Gabriel Jesús, luego de que disputaran el sábado la final de la Liga de los Campeones de Europa.

El defensa Thiago Silva, que conquistó la Liga de Campeones con el Chelsea, es esperado este mismo lunes en la Granja Comary pese a que ya fue descartado para los partidos de las eliminatorias por una lesión -en su lugar fue convocado Rodrigo Caio-, pero permanecerá con el grupo para prepararse para la Copa América, que comienza el 13 de junio próximo en Brasil.

La otra novedad en el entrenamiento fue la presencia de una pantalla de televisión en la que, según los pocos minutos de imágenes de la práctica transmitidas en un vídeo por la CBF, los convocados por Brasil observaron algunas de las jugadas del partido en que Argentina venció por 1-0 a Ecuador por las eliminatorias.

La única rueda de prensa anunciada por la CBF este lunes, en la que participarían los centrocampistas Fred (Manchester United/ING) y Lucas Paquetá (Olympique de Lyon/FRA), fue cancelada sin explicaciones luego de que la Conmebol anunciara que Brasil había aceptado organizar la Copa América de este año luego de que Argentina y Colombia desistieran del evento.

La CBF no se ha pronunciado sobre la Copa América, cuya organización en Brasil generó numerosas protestas debido a que el país es uno de los más afectados en el mundo por la pandemia de la covid y está amenazado con una tercera ola.

En sus dos próximos compromisos por las eliminatorias, Brasil recibirá el viernes a Ecuador en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre y cuatro días después visitará a Paraguay en Asunción.

Brasil es líder de las eliminatorias suramericanas con 12 puntos tras cuatro victorias en igual número de partidos.