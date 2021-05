Brasil.- El estado brasileño de Pernambuco indemnizará a los heridos durante las protestas del sábado contra Bolsonaro

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El gobernador del estado brasileño de Pernambuco, Paulo Camara, ha anunciado que las autoridades indemnizarán a todos aquellos que hayan resultado heridos a manos de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas que tuvieron lugar el sábado en varios puntos del país contra el presidente, Jair Bolsonaro.



La decisión ha sido tomada después de que dos hombres que no participaron en las manifestaciones fueran golpeados en la cara por balas de goma lanzadas por efectivos brasileños.



Los manifestantes se reunieron en la ciudad de Recife, donde fueron desplegados numerosos efectivos de la Policía Militar. La marcha, que se extendió a lo largo de 2 kilómetros, llegó al puente Duarte Coelho, donde los agentes cargaron contra los manifestantes.



Las protestas, a las que se sumaron miles de personas, tenían como objetivo pedir la dimisión de Bolsonaro, una campaña de vacunación contra el coronavirus más rápida y eficiente y la adopción de medidas para proteger a la población de la pandemia. Además, los manifestantes han exigido una serie de ayudas de emergencia.



El comando de la Policía Militar aún no ha aclarado qué motivó la acción del grupo de efectivos que se encontraban al otro lado del puente, si bien imágenes de televisión muestran que avanzaron hacia los manifestantes y abrieron fuego con pelotas de goma, según informaciones del portal de noticias G1.



Dos hombres, Jonas Correia de França, de 29 años, y Daniel Campelo, de 51 años, se encontraban en las inmediaciones cuando fueron alcanzados por las pelotas de goma. Ambos recibieron impactos en los ojos. Los dos permanecen ingresados en el Hospital de la Restauración.



El Colegio de Abogados de Brasil en Pernambuco ha denunciado que exigirá la apertura de una investigación y que los responsables sean sancionados. En un comunicado, el departamento de asuntos internos de la Secretaría de Defensa Social de Pernambuco ha anunciado, no obstante, que los hechos están siendo investigados.