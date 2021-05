Berizzo cita a Julio Enciso, de 17 años, para enfrentar a Uruguay y Brasil

El jugador Miguel Almirón (2d) y el entrenador de la selección, Eduardo Berizzo (d), participan en un entrenamiento de la selección paraguaya de fútbol , en el Complejo Deportivo de la Albirroja, en Ypané (Paraguay) el pasado 26 de mayo. EFE/ Prensa Selección De Paraguay

Asunción, 30 may (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, ha incluido a un talento de 17 años, el extremo de Libertad Julio Enciso, entre los 32 jugadores convocados este domingo para encarar los partidos de eliminatorias del Mundial contra Uruguay el 3 de junio y el líder Brasil cinco días después.

Enciso, la sensación del torneo Apertura que ya debutó en Copa Libertadores con gol, ha sido citado junto a otros dos figuras que acuden por primera vez a la Albirroja: su compañero Hugo Martínez y Alexis Duarte de Cerro Porteño.

Paraguay se medirá con Uruguay el 3 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo, y con Brasil en Asunción el día 8 en el Defensores del Chaco.

De los 32 convocados, 21 juegan en equipos del extranjero.

Otra de las novedades entre los convocados es David Martínez, nacido en Argentina, cuya madre es paraguaya.

Para estas eliminatorias, Berizzo volvió a llamar a los hermanos Romero, Óscar y Ángel.

Berizzo entrenó el jueves a un total de 20 jugadores, la mayoría de ellos procedentes de equipos extranjeros, excepto tres futbolistas del Libertad paraguayo, que ya se había proclamado campeón del torneo Apertura.

Este domingo, en coincidencia con la última jornada del Apertura, el seleccionador dio a conocer la lista completa, en la que se incluyen los nombres de los jugadores de los equipos nacionales.

Paraguay ocupa el cuarto lugar de tabla con seis puntos, los mismos que Uruguay, las dos selecciones con la mitad de enteros que Brasil, que lidera la zona.

Los guaraníes no se clasifican para un Mundial desde Sudáfrica 2010, donde llegó a cuartos.

. Lista de convocados:

Arqueros: Antony Silva (Puebla-MEX), Alfredo Aguilar (Olimpia), Gerardo Ortiz (Once Caldas-COL), Juan Espínola (Godoy Cruz-ARG)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Robert Rojas (River Plate-ARG), Júnior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), David Martínez (River Plate-ARG), Alberto Espínola, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Omar Alderete (Hertha Berlín-GER) y Juan Escobar (Cruz Azul-MEX).

Centrocampistas: Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Andrés Cubas (Nimes-FRA), Jorge Morel (Guaraní), Mathías Villasanti y Ángel Cardozo Lucena (Cerro Porteño), Richard Sánchez (América-MEX), Óscar Romero (San Lorenzo de Almagro-ARG), Braian Ojeda (Olimpia), Hugo Martínez (Libertad), Robert Piris Da Motta (Genclerbirligi-TUR) y Miguel Almirón (Newcastle-GBR).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo de Almagro-ARG), Carlos González (Tigres-MEX), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Julio Enciso (Libertad), Alejandro Romero Gamarra (Al-Taawon-ASA), Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors-ARG), Antonio Bareiro (Libertad).