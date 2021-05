Autoridad electoral instalara 162.815 casillas el 6 de junio en México

Fotografía de archivo fechada el 2 de febrero de 2018 que muestra al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ Archivo

Ciudad de México, 30 may (EFE).- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, informó este domingo de que el organismo a su cargo instalará 162.815 centros de votación para las elecciones del 6 de junio, las más grandes en la historia del país.

Además, dijo que poco más 1.464.000 ciudadanos actuarán como funcionarios electorales.

"Estamos en la recta final de las campañas federales y locales en las que más de 29.000 candidatos están participando para llegar a la Cámara de Diputados federales, alguna de las 15 gubernaturas, para alcanzar una de las 1.063 diputaciones locales o una de las 1.926 presidencias municipales", dijo Córdova en un video en redes sociales.

"Nunca antes se había elegido tantos cargos de gobierno en una sola jornada; con ello se renovará el mapa político nacional", agregó.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero informó que, de acuerdo con datos que el propio INE había proporcionado, "no llegaban a 200 las casillas (0,12 % ) que estaban en riesgo de no ser instaladas", del universo de 166.000 que funcionarán en todo el territorio nacional, pero de ese total ahora no se instalarán 3.185 centros de votación.

En su mensaje, Córdova dijo que las elecciones son "una apuesta civilizada y pacífica para dirimir las naturales diferencias políticas e ideológicas en una sociedad plural y diversa como la mexicana" y dijo que una participación masiva "será la mejor respuesta a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia".

Precisamente la violencia político-electoral ha marcado el actual proceso y se ha recrudecido en la recta final de la campaña de las elecciones intermedias mexicanas con el asesinato de una candidata y el secuestro y atentado contra otros dos aspirantes durante la semana.

De acuerdo con la consultora Etellekt, al menos 89 políticos han sido asesinados durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

Al final de su mensaje, Córdova llamó a todas fuerzas políticas, a los gobernantes de todos los niveles, a todos los actores políticos y sociales y los medios de comunicación "a que respeten las leyes electorales, sobre todo, en el periodo de reflexión (veda electoral), a partir del primer minuto del 3 de junio, cuando quedará prohibida todo tipo de propaganda electoral y gubernamental.

México celebrará las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos. EFE

jmrg/ics

(foto)