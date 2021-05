Argentina recibe un récord de vacunas y da por zanjado el capítulo de la Copa América

Fotografía cedida este lunes por la Presidencia de Argentina que muestra un cargamento con 2 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca contra la covid-19, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, hoy, en Ezeiza (Argentina). EFE/Presidencia de Argentina

Buenos Aires, 31 may (EFE).- Argentina, que se enfrenta a un récord de contagios en su segunda ola de coronavirus que lo ha obligado a renunciar a albergar la Copa América de fútbol, recibió este lunes un avión con más de 2 millones de dosis de Astrazeneca contra la covid-19, el mayor lote llegado hasta ahora.

Tras semanas de continuas idas y venidas acerca de si el país iba a acoger total o parcialmente el campeonato -después de quedar fuera Colombia, la otra sede-, o sí debía renunciar por el estallido de casos que registra, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió suspender la organización en Argentina y ya anunció que la sede definitiva será Brasil.

El Gobierno explicó que la decisión fue consensuada con las autoridades del máximo organismo del fútbol continental.

"Frente al riesgo interno, ¿voy a sumar un riesgo externo? Es cierto que no era demasiada gente, pero con que uno venga infectado la infección se propaga a una velocidad enorme", aseveró el presidente Alberto Fernández, que afirmó que aunque se preveía que los jugadores llegaran vacunados, la vacuna Sinovac usada por la Conmebol no está autorizada en Argentina.

Si bien el Gobierno había presentado estrictos protocolos para acoger el torneo completo -luego de que Colombia quedara fuera por el conflicto social que vive-, la situación epidemiológica ha llevado a que finalmente se cancele también la opción argentina.

"Las sedes que había elegido la Conmebol para jugar la copa (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe) están todas en alerta epidemiológica. Además, en muchos de esos lugares, los Gobiernos locales no respetan mucho la situación de alerta", lamentó Fernández en declaraciones a Radio La 990.

TERMINA EL CONFINAMIENTO

Este lunes culminó el confinamiento de nueve días vigente en gran parte del país desde el pasado 21 de mayo, con el que el Gobierno buscó atajar la escalada de casos que se venía produciendo a pesar de las restricciones que ya regían hasta entonces.

"Terminaron nueve días de confinamiento estricto, ahora hacemos una etapa de confinamiento más accesible", señaló el presidente, que consideró que ahora "poco a poco deberían ir bajando los casos", aunque advirtió de que es necesario "seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible".

En lo que va de pandemia, en Argentina han muerto por covid-19 77.456 personas y 357.085 transitan en la actualidad la enfermedad, que el pasado jueves dejó récord diario de contagios, cuando se reportaron 41.080 positivos, mientras que el mayor número de muertes en un solo día fue el 18 de mayo, con 745 fallecimientos.

A este contexto se suma el agravamiento de la situación en varias zonas del interior del país, como Córdoba y Santa Fe, que este domingo anotaron 3.441 y 2.540 casos, respectivamente, solo superadas por la provincia de Buenos Aires, con 6.446.

En el conjunto del país, las camas en cuidados intensivos están al 77,5 % de su capacidad.

LLEGAN MÁS DE DOS MILLONES DE VACUNAS

Mientras, sigue adelante el plan de vacunación, acusado de lento e ineficaz por algunos de los rostros de Juntos Por el Cambio, coalición opositora a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien también se había mostrado crítico con la celebración en Argentina de la Copa América.

"La Conmebol suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia", escribió en Twitter la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Hasta ahora, 9.476.406 personas, el 20,68 % de la población, han sido inoculadas con la primera dosis, y 2.780.891, el 6,07 %, con la segunda.

Este lunes arribaron 2.148.600 dosis de las vacunas de AstraZeneca cuyo componente activo se produjo en Argentina.

“Es el embarque más grande desde que se inició la entrega de vacunas. Tenemos por delante otras entregas, y esperamos que los envíos sigan siendo así de importantes”, dijo el jefe de gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

Con esta llegada, el país ya ha recibido 17.631.945 vacunas: 8.115.745 de la rusa Sputnik V; 4 millones de la china Sinopharm; 580.000 de Covishield -hecha en India con la tecnología de Astrazeneca y Oxford-; 1.944.000 de Astrazeneca por el mecanismo Covax de la ONU y 2.992.200 del mismo laboratorio británico pero correspondientes al contrato que firmó Argentina para producir vacunas junto con México.

Fernández adelantó que en junio se prevé comience la producción local de la vacuna rusa: "si las cosas salen como están previstas, tendríamos que tener más de dos millones de dosis de Sputnik producidas en Argentina", confió.