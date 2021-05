Activismo culinario verde, vinos y repostería en un triple Madrid Fusión

Con una audiencia mundial gracias a su primera retransmisión digital y el talento de un centenar de cocineros que desde distintos puntos del planeta promueven la "Gastronomía circular" arranca este lunes la XIX edición de Madrid Fusión. EFE/Zipi/Archivo

Madrid, 31 may (EFE).- Con una audiencia mundial gracias a su primera retransmisión digital y el talento de un centenar de cocineros que desde distintos puntos del planeta promueven la "Gastronomía circular" arranca este lunes la XIX edición de Madrid Fusión, escoltada por un debutante congreso de vinos (The Wine Edition) y el incipiente Madrid International Pastry (MIP).

Hasta el 2 de junio tanto el pabellón 14 de Ifema (Madrid) como, por primera vez, ordenadores y dispositivos móviles concitarán el interés del sector, preocupado también por un futuro poscovid que se analizará en los distintos escenarios del "primer congreso global de la gastronomía" gracias a su triple oferta telemática: tres salas digitales cerradas para congresistas y una abierta gratuita.

Prueba de esa internacionalización es el apadrinamiento del actor Robert De Niro (propietario de varios restaurantes) a cambio de una cena con algunos de los mejores cocineros del mundo.

Ángel León, del triestrellado Aponiente (Cádiz), inaugurará con su ponencia sobre cereales marinos un intenso programa de ponencias que incluye a los españoles Joan Roca, con las acciones en favor de la salud humana y del planeta de El Celler de Can Roca (Girona); Pedro Sánchez y la recuperación de productos desaparecidos en Bagá (Jaén) o Ignacio Echapresto y su huerta regida por los ciclos lunares en Venta Moncalvillo (La Rioja).

Del ámbito internacional destacan el argentino Mauro Colagreco (Mirazur, Francia) con sus cultivos biodinámicos, Joshua Niland (Saint Peter, Australia) y su aprovechamiento integral de los pescados, Aníbal Criollo (Naturalia, Colombia) y la recuperación de la chagra colombiana y Juan Sebastián Pérez (Restaurante Quitu, Ecuador) con su trabajo de búsqueda de los mejores productores ecológicos de su país.

Los nuevos modelos de negocio surgidos durante la pandemia serán otro foco de atención de esta cumbre internacional, en la que también habrá concursos como el de croquetas de jamón o escabeches y se elegirá al Cocinero Revelación, prestigioso título al que optan ocho cocineros españoles.

Por si fuera poco, la oferta divulgativa se completa con The Wine Edition (WE), un nuevo congreso dedicado por completo al vino, y Madrid International Pastry (MIP), centrado en las últimas revoluciones en pastelería y panadería.