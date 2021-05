9-2. El dominicano Marte jonronea y detiene la mala racha de los Diamondbacks

Fotografía de archivo de Ketel Marte de los Diamondbacks. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Phoenix (EE.UU.), 30 may (EFE).- El guardabosques dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de 139 metros en la tercera entrada y agregó un sencillo de 2 carreras en la cuarta, ayudando a los Diamondbacks de Arizona a detener una racha de 13 derrotas consecutivas con una victoria por 9-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Arizona, que superó un déficit de 2-0, tiene apenas 19-35 y ha estado en la racha de derrotas más larga de la Liga Nacional desde la racha de 14 juegos de los Diamondbacks en 2004.

Marte (3) bateó de cuatro esquinas en el tercer episodio sin corredores por delante al cazar los lanzamientos del abridor surcoreano Kwan Hyung Kim, con un out en el episodio.

El dominicano agregó sencillo de dos carreras en el cuarto episodio y puso en ,333 su promedio con el tolete.

El abridor Matt Peacock (2-1) obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas como abridor, lanzando 78 lanzamientos en la tercera apertura de su carrera. Permitió dos carreras y seis hits en seis entradas, ponchó a seis y no dio boletos.

Los Cardenales perdieron con Kim (1-3) en cinco episodios.